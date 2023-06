Forscher melden Fund aus Bronzezeit nahe Nürnberg: Sie könnten Rätsel um berühmten Goldhut lösen

Von: Joshua Eibl

Zwei Funde binnen 70 Jahren: Links die neuen Funde, im Hintergrund der berühmte Goldhut von Ezelsdorf. © dpa/Imago

Drei Bronzefunde aus Mittelfranken könnten der Wissenschaft neue Erkenntnisse über die Gesellschaft in der Bronzezeit bringen – und den sagenumwobenen Goldhut von Ezelsdorf.

Nürnberg – Archäologen sind erneut auf Artefakte aus der Bronzezeit gestoßen. Nahe der Fundstelle in Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) hatten Archäologen bereits 1953 einen Goldhut ausgegraben, der seitdem zu den Höhepunkten der Dauerausstellung im Germanischen Nationalmuseum zählt.

Der Goldhut besteht aus einem einzigen Stück Gold und wurde wohl von einem Priester bei kultischen Zeremonien getragen. Darauf weisen laut dem Germanischen Nationalmuseum die auf dem Hut angebrachten Motive hin. Er stammt aus der Urnenfelderkultur, der am weitesten verbreiteten mitteleuropäische Kultur der späten Bronzezeit. Dabei wurden die Toten auf Scheiterhaufen verbrannt, die Knochenreste und die Asche wurden anschließend in Grabgruben, in Holzbehältnissen sowie in Urnen auf Urnenfeldern beigesetzt.

Der Goldhut von Ezelsdorf gehört zu den Highlights im Germanischen Museum in Nürnberg. Er stammt aus der sogenannten Urnenfelderkultur, die zwischen 1250 und 800 vor Christus das Nürnberger Land besiedelte. © IMAGO/Eberhard Thonfeld

Das Museum in Nürnberg zeigt neben dem Goldhut Kunst und Kultur, die von der Ur- und Frühgeschichte bis in das 20. Jahrhundert geht. Die Lage und der Fund des Goldhutes nährten die Vermutung auf Bodendenkmäler, weswegen die Gemeinde weitere Untersuchungen veranlasste – mit Erfolg.

Scherben gehen bis in das 11. Jahrhundert v. Chr. zurück

Die Grabungsfirma, die die Gemeinde dafür beauftragte, legte Überreste von Hausstrukturen und Vorratsgruben frei und stieß auch auf die jüngsten Funde. Dabei handelt es sich um eine Knopfsichel und zwei Nadeln oder Pfrieme aus Bronze. Ein Pfriem ist ein Werkzeug zum Löcher stechen.

Bronzefunde einer Sichel und zweier Nadeln oder Pfrieme. © Linda Bergmann/GNM/dpa

Die dort ebenfalls gefundenen Keramikscherben lassen sich auf das 13. bis 11. Jahrhundert vor Christus datieren. Fachleute werden die Funde nun wissenschaftlich untersuchen, wie das Museum am Mittwoch mitteilte.

Funde sollen helfen, mehr über Bronzezeit zu lernen

Die Fachleute hoffen nach Angaben einer Museumssprecherin nun, dass sie mithilfe der neuen Funde mehr über die Siedlung der Bronzezeit erfahren – also auch darüber, in welchem Kontext der Goldhut entstanden ist. Ob die Bronzefunde Teil eines Rituals war oder für handwerkliche Zwecke genutzt wurde, soll jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung ergeben. Die Artefakte wurden in einer separaten Grube abseits der Häuser gefunden. Bereits im Dezember 2022 fanden Archäologen bei Ausgrabungen in Unterfranken eine prähistorische Vorratskammer.

Das Germanische Nationalmuseum fertigte Repliken von den Bronzefunden an. Diese werden ab Herbst im Museum Burgthann zu sehen sein.