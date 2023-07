Auto und Motorrad krachen in Kreuzung zusammen: Biker (25) stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen einem Motorrad und einem Skoda. Der Biker starb bei dem Unfall in Weisendorf am Dienstag.

Weisendorf - Am Dienstagnachmittag, 11. Juli, ereignete sich in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Motorradfahrer kam ums Leben, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Unfall zwischen Auto und Motorrad in Weisendorf - 25-Jähriger stirbt

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Staatsstraße 2259. Eine 65-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia war von Weisendorf in Richtung Gerhardshofen unterwegs. Kurz vor Rezelsdorf beabsichtigte die Fahrerin nach links in Richtung Oberreichenbach abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es jedoch zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kraftrad. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der 25-jährige Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der junge Fahrer noch an der Unfallstelle.

Der 25-jährige Motorradfahrer starb bei dem Unfall in Weisendorf. © NEWS5 / Oßwald

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nach tödlichem Unfall in Weisendorf: Gutachter hinzugezogen

Einsatzkräfte der Feuerwehr Weisendorf sperren die Unfallstelle ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Sachverständiger hinzugezogen, um die genauen Umstände des Unfalls zu untersuchen. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Katarina Amtmann sorgfältig geprüft.