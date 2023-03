Auto und Motorrad krachen zusammen: Frau bei Unfall schwer verletzt

Beim Abbiegen

Beim Abbiegen prallten ein Auto und ein Motorrad in Nürnberg zusammen. Die Beifahrerin des Motorradfahrers wurde schwer verletzt.

Nürnberg – Am Dienstag, 21. März, hat sich in Nürnberg (Stadtteil Reichelsdorf) ein schwerer Unfall ereignet. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Motorrad und Auto krachen in Nürnberg zusammen

Eine Fiat-Fahrerin (51) war gegen 21.30 Uhr auf der Vorjurastraße in Richtung Frankenschnellweg unterwegs. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wollte sie nach links in die Weltenburger Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen.

Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Motorrad und Auto in Nürnberg

Der Motorradfahrer (59) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine gleichaltrige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall auf. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (kam)

