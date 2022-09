Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf der A3 - Autobahn bis in die Abendstunden voll gesperrt

Die beiden Insassen des VWs erlitten durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen. © Merzbach/News

Auf der Autobahn A3 ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen starben. Die Autobahn wurde voll gesperrt.

Nürnberg - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 sind am Freitagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Bereits gegen 14.30 Uhr war ein 55-Jähriger in seinem Lastwagen in Richtung Würzburg auf der A3 unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Höchstadt a. d. Aisch – Nord und Schlüsselfeld kam der LKW jedoch aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab.

Schwerer Unfall auf der A3: LKW durchrbicht Mittelleitplanke – zwei Tote

Wie aus der Meldung der Polizei Mittelfranken hervorgeht, durchbrach der 55-Jährige anschließend mit seinem Fahrzeug die Mittelleitplanke des Baustellenbereichs und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem weiteren LKW, der in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen war. Ein hinter dem LKW ebenfalls in Richtung Würzburg fahrender VW geriet als Folge des Unfalls ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und stoß mit demselben LKW zusammen.

Fahrer (58) und Beifahrer (50) des VWs erlitten durch die Wucht des Aufpralls tödliche Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Die beiden LKW-Fahrer wurden schwer verletzt und im Anschluss von zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen.

A3 über Stunden hinweg voll gesperrt – Aufräumarbeiten dauern wohl bis in die Nacht

Beide Richtungsfahrbahnen der A3 mussten für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde überregional ab- bzw. umgeleitet. Die an der Unfallstelle im Stau stehenden Fahrzeugen konnten zum Teil erst nach Stunden herausgeleitet werden. Auch am Abend dauern die Aufräumarbeiten weiter an. Die Polizei rechnet damit, dass diese sich bis in die Nacht hinein ziehen werden.

Auf der A3 kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Wie Ende Juli als ein Fahrer bei einem Auffahrunfall schwer verletzt wurde. (fd)