„Wütend und sprachlos“: Feuerwehr fassungslos über „unterirdisches“ Verhalten nach schwerem Unfall

Von: Katarina Amtmann

Das Fahrrad wurde bei dem Unfall auf der B470 zerstört. © NEWS5 / Merzbach

Ein Biker erfasste auf der B470 einen Radfahrer. Für die Ersthelfer hat die Feuerwehr nur Lob - doch das Verhalten einiger Verkehrsteilnehmer macht sie wütend.

Hemhofen - Am 30. Oktober hat sich auf einer Bundesstraße in Mittelfranken ein schlimmer Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden dabei laut Feuerwehr verletzt.

B470/Hemhofen: Radfahrer von Biker erfasst - Ersthelfer von Feuerwehr gelobt

Ein Radfahrer wollte die B470 überqueren, dabei wurde er von einem im Überholvorgang befindlichen Motorradfahrer „mit hoher Wucht getroffen“, schreiben die Einsatzkräfte in einem Post auf Facebook.

Beide Personen wurden hierbei teilweise schwer verletzt. Die B470 war rund vier Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehr lobt die „extrem gute Betreuung der Verletzten durch zufällig anwesende Ersthelfer.“ So waren unter anderem eine Ärztin, ein Feuerwehrmann, mehrere Rettungssanis und ein Polizist in Zivil vor Ort.

Unfall auf B470: „Verhalten manch anderer Verkehrsteilnehmer mal wieder unterirdisch“

„Aber wo Licht ist, ist wie immer auch Schatten…“, so die Feuerwehr. „Das Verhalten manch anderer Verkehrsteilnehmer (wenn auch vereinzelter) war teilweise mal wieder unterirdisch.“ So seien Absperrungen oder Durchfahrtsverbote ignoriert worden, außerdem hätte es Diskussionen gegeben, „ob man da nicht mit dem Motorrad doch durch käme“. Das negative Highlight seien laut Feuerwehr ein Motorrad und eine 3er Pkw-Kolonne gewesen, „die den parallel verlaufenden Radweg als ‚Umleitung zum Umfahren der Einsatzstelle‘ nutzen wollten.“ So ein Verhalten mache die Feuerwehr „wütend und teilweise einfach sprachlos.“

„Kein Termin auf der Welt kann so wichtig sein“

„Ich stand auch plötzlich an der Straßensperre und hatte es eilig, trotzdem waren meine Gedanken bei den Beteiligten und ich bin wie die meisten über Heppstett gefahren. Kein Termin auf der Welt kann so wichtig sein, Leute“, kommentiert jemand den Beitrag der Feuerwehr. Eine Frau echauffiert sich ebenfalls über die Leute, „die selbst in solchen Situationen noch die Einsatzkräfte belästigen mit ihren absurden ‚aber ich muss da jetzt durch‘-Problem . Wenn deren Familienangehörigen dort liegen würden, würden sie dann auch so reagieren??“

Die Polizei „kümmerte sich“ anschließend um den einen oder anderen, berichten die Einsatzkräfte abschließend. (kam)

