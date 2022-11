Studentin aus Bayern bei „Bachelor in Paradise“ dabei – sie will mit „Mann der Träume“ rausgehen

Von: Tanja Kipke

Bei der RTL-Sendung „Bachelor“ hat es für Yasmin Vogt aus Fürth nicht geklappt. Jetzt versucht sie die Liebe im Spin-Off „Bachelor in Paradise“ zu finden.

Fürth – Seit vier Wochen läuft „Bachelor in Paradise“ bereits auf RTL. Von Folge zu Folge vergeben abwechselnd die Frauen und die Männer ihre Rosen. Mit dabei auch eine 24-Jährige aus Fürth. Sie war bereits bei der letzten „Bachelor“-Staffel Kandidatin, mit Dominik hat es aber nicht richtig gefunkt. In ihrem Vorstellungsvideo von RTL verriet Yasmin Vogt, dass sie sich Kandidat Dario von „Bachelorette“ in die Villa wünsche, weil sie ihn sympathisch und attraktiv findet. Wen sie dort nicht gebrauchen kann: „Männer die nicht mit offenen Karten spielen“.

„Bachelor in Paradise“: Fränkin bei RTL-Datingshow mit dabei

In der 4. Folge kommt es dann tatsächlich zu einem Date zwischen Yasmin und Dario. Das Date sei nur „solala“ verlaufen, verrät die 24-Jährige auf Instagram. Dario und sie seien beide seekrank geworden. Yasmin scheint generell bei den Männern gut anzukommen, mehrere Kandidaten würden bei ihr „Schlange“ stehen, wie Paul Janke alias der Barkeeper in einer der ersten Folgen anmerkte. RTL schreibt dazu in einem Beitrag: „Ganz schön beliebt bei den Männern“. Auch Yasmin gefallen einige der Männer. „Sind schon paar Hübsche dabei“, so ihr erstes Fazit.

In der verganegen Woche drufte die Frauen die Rosen an die Männer verteilen. „Für mich eigentlich erstmal ne entspannte Situation, ins Paradise zu kommen und direkt entscheiden zu dürfen - denkt man. In echt ist es aber so, dass man einfach krass aufgeregt ist, man versucht, die richtigen Worte zu finden und so weiter“, erinnert sie sich auf Instagram an den Moment zurück.

„Bachelor in Paradise“: Yasmin aus Fürth beschreibt sich als sportlich, aufgeschlossen und lebenslustig

Zu Beginn der Sendung verkündete sie auf ihrem Instagram-Kanal, wie aufgeregt und gespannt sie vor der Show gewesen sei. Vor allem auch, ob sie sich mit den anderen „Mädels“ verstehe. Bisher scheint das ganz gut zu klappen. Sie beschreibt sich selbst als sportlich, aufgeschlossen und lebenslustig.

Warum sie bei der Sendung mitmacht? „Meine Traumvorstellung ist es, mit dem Mann meiner Träume rauszugehen. Wie cool wäre es, sich auf so verrückte Art kennenzulernen?“, zitiert sie RTL. Traue und Loyalität seien ihr bei einem Mann besonders wichtig. „Am Anfang werde ich natürlich auf mich aufmerksam machen, indem ich erst Blickkontakt und dann das Gespräch suche. Bei so vielen Mädels muss man schon präsent sein!“ Ob sich Yasmin in der Villa wirklich verlieben wird, bleibt abzuwarten. (tkip)

