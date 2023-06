Bagger reißt Leck in Wasserleitung: Fontäne schießt aus dem Boden

Von: Leyla Yildiz

Bei Bauarbeiten hat ein Bagger ein Leck in eine Wasserleitung gerissen. Das sorgte für eine Fontäne mitten in Nürnberg. © Grundmann/News5

Bei Bauarbeiten in Nürnberg hat ein Bagger ein Leck in eine Wasserleitung gerissen. Das führte zu einer Fontäne in der Frankenmetropole.

Nürnberg - In Nürnberg hat am Dienstagvormittag (20. Juni) ein Bagger eine Wasserfontäne ausgelöst. Bei Bauarbeiten auf der Bayreuther Straße beschädigte das Fahrzeug das Wasserrohr zwischen der Pirckheimerstraße und dem Rathenauplatz. Wie die Stadt in einer Mitteilung erklärt, handelte es sich um eine Hauptwasserleitung.

Wasserfontäne bei Bauarbeiten: Bagger beschädigt Leitung

Das Leck wurde im Laufe des Vormittags wieder repariert, Autofahrer mussten das Gebiet weiträumig umfahren. Gegen Mittag waren die Arbeiten schließlich abgeschlossen. Inzwischen ist die Bayreuther Straße wieder für den Verkehr freigegeben, wie die Stadt mitteilt. (ly)

