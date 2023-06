Horror für Nürnberger Eltern: Kind fällt in den Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteig

Von: Adriano D'Adamo

Ein dreijähriges Kind rutschte in den Spalt zwischen dem Bahnsteig und einer U-Bahn in Nürnberg. Das Kind ist unversehrt geblieben.

Nürnberg – Am Dienstagmorgen (13. Juni) wurde für ein Elternpaar ein Horrorszenario wahr: Ihr kleines Kind rutschte zwischen den Bahnsteig und die Gleise der U-Bahn. Der Vorfall ereignete an der U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche in Nürnberg gegen 8.45 Uhr.

Der Unfall ereignete sich an einer Nürnberger U-Bahnhaltestelle. © Imago Images/Helmut Meyer zur Capellen

Kind von Gleisen gerettet: Schneller Einsatz an Bahnsteig

Das Polizeipräsidium Mittelfranken konnte zunächst nicht sagen, wie tief und ob das dreijährige Kind auf die Gleise, die unter Strom standen, fiel. Die Rettungskräfte agierten schnell, um es zu retten.

Das Kleinkind sei „vollkommen unversehrt“, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken auf eine Anfrage von Merkur.de mit. Es musste in kein Krankenhaus eingeliefert werden. Der U-Bahnverkehr wurde aufgrund des Vorfalls und der Rettungsarbeiten kurzzeitig gestoppt, nahm jedoch nach dem Einsatz den gewohnten Betrieb wieder auf.

