Raser (22) erkennt Ex-Freundin und jagt sie wie von der Tarantel gestochen durch zwei Landkreise

Nur durch eine List abgehängt.

Durch zwei Landkreise verfolgte ein 22-Jähriger am frühen Samstagmorgen seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner. Nur durch einen Trick wurde er abgehängt.

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer unglaublichen Verfolgungsjagd in Franken .

in . Durch zwei Landkreise jagte ein 22-Jähriger seine Ex-Partnerin.

Nur durch eine List entkam sie mit ihrem neuen Freund.

Bamberg/Haßberge - Eine abgedrehte Verfolgungsjagd am frühen Samstagmorgen verlief glücklicherweise ohne einen schweren Unfall - obwohl es auch anders hätte ausgehen können. Alles begann in der Ortschaft Neuhausen bei Priesendorf (Landkreis Bamberg). Dort befand sich ein 22-Jähriger auf einer privaten Feier, als er in einem vorbeifahrenden 3er Golf VR6 seine Ex-Partnerin erkannte. Sie saß im Fahrzeug ihres neuen Lebensgefährten (33). Wie von der Tarantel gestochen nahm er die Verfolgung der beiden auf.

Alsbald bemerkten die Insassen des Golfes, neben dem Liebespaar waren noch zwei weitere Männer im Wagen, ihren aufgebrachten Verfolger. Es folgte eine wahnsinnige Jagd durch mehrere Ortschaften in zwei Landkreisen, wie die Agentur News5 und örtliche Medien berichten. Fast wäre es dabei zum Unglück gekommen.

Verfolgungsjagd in Franken: Golf-Fahrer rammt Auto des neuen Freundes seiner Ex

In der Ortschaft Schindelsee (Landkreis Haßberge) verringerte der Golf-Fahrer die Geschwindigkeit, was seinem Verfolger nur ermöglichte, das Auto zu rammen. Nun war klar, wie ernst die Situation wirklich ist und der neue Partner der Frau gab wieder Gas.

In Prölsdorf (Landkreis Haßberge) rutschte der voll besetzte Golf dann quer in die Ortschaft rein und kam schräg auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 22-jähriger kam am Ortseingang gar von der Straße ab und fuhr ein Verkehrsschild um. Dennoch ließ er sich nicht abschütteln.

Bei Bamberg: Ex-Freund jagt seine Ex - durch eine List wird er abgehängt

Die Verfolgungsjagd führte weiter nach Halbersdorf (Landkreis Bamberg). Auf einem Parkplatz kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen der Kontrahenten. Der 22-Jährige sei aus seinem Wagen gestiegen und habe die Golf-Insassen bedroht. Daraufhin flüchtete der 33-Jährige erneut und wandte einen Trick an. Mit ausgeschaltetem Licht versteckten sich die vier Personen in dem Golf auf einem Feldweg und warteten auf die Polizei.

Nach Verfolgungsjagd in Franken: Schwangere muss ins Krankenhaus - Ex-Partner festgenommen

Die Schwangere kam vorsorglich in ein Krankenhaus, sie stand unter Schock und wurde näher untersucht.

Für den 22-Jährigen, der sich später der Polizei stellte, wird die rasende Verfolgungsjagd noch Folgen haben. Er wurde vorläufig festgenommen, sein Auto wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter hinzu, der über mehrere Stunden hinweg die Spuren sicherstellte. Er fand mehrere Bremsspuren, beispielsweise eine 86 Meter lange Bremsspur in der Ortsdurchfahrt Schindelsee. (mag/News5)

