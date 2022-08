Für Foto ging er einige Schritte rückwärts: Mann aus Bayern stürzt in Ischgl 60 Meter in den Tod

Von: Tanja Kipke

Er wollte ein Gipfelfoto von seiner Begleiterin schießen und stürzte dabei in Tirol in den Tod. © IMAGO/imageBROKER/Mara Brandl/Symbolbild

Ein Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt stürzte am Sonntag beim Fotografieren auf einem Berggipfel in die Tiefe. Der 77-Jährige überlebte den Sturz nicht.

Erlangen-Höchstadt – Ein Unfall an der Greitspitze in Ischgl forderte am Wochenende ein Leben. Ein 77-Jähriger aus Erlangen-Höchstadt war mit einer Begleiterin (63) in Österreich wandern. Gegen Mittag erreichten die beiden den Gipfel der Greitspitze. Wie die Tiroler Polizei mitteilt, habe der Mann die 63-jährige Spanierin neben dem Gipfelkreuz mit dem Handy fotografiert. Anschließend wollte er offenbar noch ein Foto von weiter hinten knipsen – das wurde ihm zum Verhängnis.

Tödlicher Unfall auf der Greitspitze: Mann stürzt beim Fotografieren in den Tod

Der Mann machte einige Schritte rückwärts, um das Foto zu schießen. „Dabei übersah er offensichtlich, dass er sich bereits in unmittelbarer Nähe des Abgrundes befand“, teilt die Polizei mit. Er verlor das Gleichgewicht, stürzte rückwärts über eine rund 60 Meter hohe, teils senkrechte Felswand ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Eine Zeugin, die sich ebenfalls am Gipfel befand, setzte die Rettungskette in Gang. Der Verstorbene wurde vom Polizeihubschrauber mittels Tau geborgen und anschließend von der Bergrettung ins Tal gebracht worden. (tkip/dpa)

