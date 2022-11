„Verlässlicher Grundversorger“: Aldi Nord kauft Altmühltaler Mineralbrunnen auf

Von: Christian Einfeldt

Aldi Nord übernimmt Altmühltaler Mineralbrunnen mit Sitz in Treuchtlingen. (Symbolbild) © Robert Poorten/Imago

Aldi Nord übernimmt Altmühltaler Mineralbrunnen. Damit ist das Familienunternehmen nicht mehr nur für das bayrische Umland „verlässlicher Grundversorger“.

Treuchtlingen – In seiner Pressemeldung bezeichnet Discounter Aldi Nord Altmühltaler Mineralbrunnen als einen der „wichtigsten Hersteller und Abfüller von Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken in Deutschland“. Mit dem Ziel, „Produktionskapazitäten für einen der wichtigsten Lebensmittel langfristig aufrechtzuerhalten“, kauft sich der Konzern aus Essen die Rechte am bayrischen Mineralwasser. Der Deal soll die Weiterbeschäftigung für Hunderte Angestellte in Treuchtlingen sichern – und könnte das Familienunternehmen dennoch vor Probleme stellen.

Aldi Nord übernimmt Altmühltaler Mineralbrunnen: „Verlässlicher Grundversorger“ für Mineralwasser

Die Standorte in Treuchtlingen sowie im hessischen Breuna beschäftigen rund 400 Mitarbeitenden. Das geschöpfte Wasser erfreut sich bereits jetzt nicht nur in Mittelfranken großer Beliebtheit. Mit dem finalisierten Aldi-Deal könnten die bisherigen Standorte größer, weitere potenzielle Mitarbeiter in die Region gelockt und Jobs gesichert werden. Laut Aldi-Pressemitteilung besteht zwischen den Parteien bereits Einigkeit. Der Vertrag wurde unterzeichnet – was jetzt nur noch fehlt, ist die Zustimmung seitens des Bundeskartellamts.

Eine entsprechende Unterschrift ist für Anfang 2023 geplant. Dann soll sich Altmühltaler Mineralbrunnen in Zusammenarbeit mit Aldi für die Region, aber auch weit über die Grenzen Bayerns als „verlässlicher Grundversorger“ erweisen. Laut Pressemeldung erwartet Aldi Nord nämlich, dass das bayrische Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Großkonzern einer solchen Rolle gerecht wird. Dabei will der Discounter nichts unversucht lassen, dass die Produktion von alkoholfreien Getränken – allen voran Mineralwasser – weiter vorangetrieben wird. Eine Zielsetzung, die nicht zuletzt Altmühltaler Mineralbrunnen vor Herausforderungen stellen könnte.

Video: Weniger Mineralwasser in Deutschland produziert

Nach Aldi-Deal: Altmühltaler Mineralbrunnen muss Tiefengrundwasser sparen

Die als Familienunternehmen geleitete Produktionsstätte hat nach Informationen des BR nur ein Recht auf Wasserförderung, das eine Gültigkeit von drei Jahren besitzt. Für die rund 250 Millionen Liter Wasser, die jährlich Treuchtlingen entlang fließen, braucht es also eine neue Beantragung. Medienberichten zufolge sei es aktuell mehr als fraglich, ob eine bisherige Menge an geschöpftem Wasser noch einmal zugelassen wird.

Mit dem Tiefengrundwasser will man zukünftig sparsamer umgehen. Es sind Bedenken des Klimaschutzes, die im Hinblick auf Mineralwasser-Konzerne zuvor bereits große Zweifel bei bayrischen Bürgerinitiativen hinterlassen haben. Umweltminister Thorsten Glauber appellierte sz.de zufolge dahingehend, dass Tiefengrundwasser „die eiserne Reserve für die Zukunft“ sei.

Hürde für das Unternehmen: Klimagerechte Verfahren kosten Geld

Wie der BR berichtet, laufen jetzt seitens Altmühltaler Mineralbrunnen Prüfungen, ob nicht auch in höher gelegenen Gesteinsschichten Mineralwasser zu finden sein könnte. Doch darüber hinaus sorgt ein weiterer Umstand für Herausforderungen. Zufolge der EU-Verordnung soll Plastikmüll weiter eingedämmt werden.

Klimagerechte Verfahren, etwa zur Produktion neuer Drehverschlüsse, die nicht bei allen Kunden gut ankommen, kosten laut Altmühltaler-Geschäftsführer Alexander Pascher Investitionen in Höhe von mindestens 10 Millionen Euro. Erste technische Anpassungen in Form von klimaneutralen Anlagen sollen in rund anderthalb Jahren umgesetzt werden.

