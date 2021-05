Wegen Corona-Pandemie: Über eine Million Langzeitarbeitslose in Deutschland

Auch Bayern stark betroffen

Die Corona-Krise verändert den Arbeitsmarkt nachhaltig. Wie die Statistiken zeigen, scheint besonders eine Gruppe zu den Verlierern der Pandemie zu gehören.

Nürnberg/ Erlangen - Durch die Corona*-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen, kamen zeitweise ganze Branchen für Monate zum Stillstand. Dies hatte auch Auswirkungen auf die Arbeitslosenquote. Das Einführen der Kurzarbeit half dem Arbeitsmarkt halbwegs stabil zu bleiben. Viele Menschen verloren dennoch ihren Job. Vor allem die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist seit Anfang der Pandemie enorm angestiegen - und das auch in Nürnberg*.

Wegen Corona-Pandemie: Zahl der Langzeitarbeitslosen erstmals über einer Million

Das erste Corona*-Jahr ist vorbei. Der Vergleich mit den Zahlen zum Vorjahr zeigt einen deutlichen Anstieg der Langzeitarbeitslosen. Immer mehr Männer und Frauen, die zu Beginn der Pandemie ihren Job verloren haben, gelten nun als langzeitarbeitslos. Langzeitarbeitslos bedeutet, länger als ein Jahr ohne Job zu sein. Da viele nach diesem Jahr auch keine Rücklagen mehr haben oder anderswo Einkommen beziehen können, bekommen sie danach die Grundsicherung, also Hartz IV.

Das sei für viele ein harter Schritt, erklärt Cornelia Lumpe von der Kontaktstelle für Arbeitslose in Erlangen gegenüber dem BR. Es sei schwer, nach so langer Zeit einen Arbeitgeber zu finden, der solche Lücken im Lebenslauf akzeptiert. „Das Selbstbewusstsein schwindet“, so Lumpe. Auch die Bewerbungen fallen den Betroffenen dadurch immer schwerer.

Vor der Pandemie lag die Zahl der Langzeitarbeitslosen bundesweit bei knapp über 700.000. Nach einem Jahr mit den Auswirkungen der Corona-Krise stieg die Zahl auf über eine Million an. Das sind rund 40 Prozent mehr als noch vor der Pandemie. In Bayern stieg die Zahl um 60 Prozent an. In Nürnberg* gab es sogar einen Anstieg von über 70 Prozent, wie aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht.

Menschen ohne Berufsabschluss haben es schwerer wieder einen Job zu finden

Die Gefahr ist, dass sich damit ein neuer Sockel von Arbeitslosigkeit bildet. Das könnte passieren, wenn die Zahl der Menschen, die länger keine Arbeit hat, nicht mehr sinkt. Arbeitsmarktexperten sprechen in diesem Zusammenhang von „Verfestigungstendenzen“, wie der BR berichtet.

Vor allem bei sogenannten „Helfern“ ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen enorm angestiegen. Solche „Helfer-Jobs“ werden oft von Menschen ohne Berufsabschluss ausgeführt. Wegen der Corona-Maßnahmen gibt es auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Stellen dieser Art, da die betroffenen Branchen erheblich unter der Krise leiden. Zum Beispiel in der Tourismus- und Veranstaltungsbranche, aber auch in der Gastronomie gab es in den letzten Monaten so gut wie keine Helfer-Stellen zu finden. Das könnte sich nun durch die Lockerungen wieder ändern. (tkip) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

