Corona-Lockdown und Distanzunterricht: Ein Drittel aller Kinder leidet unter psychischen Problemen

Depression oder Pubertät?

von Thomas Eldersch schließen

Die lange Zeit im Lockdown und im Home-Schooling könnte bei vielen Kindern und Jugendlichen zu psychischen Problemen geführt haben.

Nürnberg - Die Corona-Inzidenzzahlen liegen am Montag nach den Pfingstferien in Bayern bei 24,6 (Stand: 3.11 Uhr, RKI). Kein Landkreis oder kreisfreie Stadt liegt über 100. Damit heißt es für alle Schüler im Freistaat zurück in den Wechsel- oder Präsenzunterricht. Für viele wohl eine Umstellung nach dem langen Lockdown*. Und genau dieser könnte dazu geführt haben, dass mehr Kinder und Jugendliche psychische Probleme entwickelt haben, wie aktuelle Studien nahelegen.

Viele Schüler haben nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht Unterstützungsbedarf

„Es wird jetzt schwerer, herauszufinden, wer unter einer Depression leidet oder wer sich einfach nur an die Regeln gehalten hat“, sagt Inga Neubauer vom Nürnberger* Institut für Pädagogik und Schulpsychologie dem BR. Ein Drittel der Schüler könnten von psychischen oder psychosomatischen Problemen betroffen sein. Das seien auf eine Schulklasse gesehen ganz schön viele. „Wir rechnen mit einer steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf.“ Die Lehrer müssten jetzt im Präsenzunterricht wieder genauer hinschauen.

Schwierig für die Pädagogen aber auch die Eltern ist es, bei den Jugendlichen zu unterscheiden, was lediglich Pubertät ist und wann es sich um eine ausgewachsene Depression handelt. Schwierigkeiten beim Aufstehen, Stress mit den Eltern oder in der Schule sowie Appetitlosigkeit können Symptome für beides sein. Schülerin Ellora vom Nürnberger Labenwolf-Gymnasium versucht sich gegenüber dem BR an einer Erklärung. „In der Pubertät hat man Stimmungsschwankungen, also große Freude, große Trauer, große Wut. Bei einer Depression ist man taub. Man spürt nichts.“ Sollten sich die Kinder zurückziehen und die Gedanken wochenlang nur noch um das Thema Tod drehen, sei spätestens dann der Zeitpunkt gekommen, Hilfe zu holen, so Neubauer.

In Bayern kehren die Schüler zurück in den Präsenzunterricht (Video)

Psychologen raten langsam in den Schulalltag zurückzugehen

Um über die Gefahren von Depressionen aufzuklären hat das Nürnberger Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der AOK das Theaterprojekt „Icebreaker“ ins Leben gerufen. Theaterpädagoge Jean-Francois Drozak hat mit Kindern des Labenwolf-Gymnasiums in den Pfingstferien ein Video aufgezeichnet, dass nun in anderen Schulen im Unterricht gezeigt werden kann. Für Schulpsychologin Inga Neubauer ein wichtiges Projekt. Die Zahl der Depressionen könnte sich während der Pandemie* verdoppelt haben, so ihre Einschätzung. Und Schulleiter Harald Behnisch schätzt, dass man durch den Distanzunterricht viele Schüler verloren habe. In der Schule würden Lehrer schneller merken, wenn mit einem Kind etwas nicht stimme. Aus der Ferne sei dies deutlich schwieriger, so Behnisch.

Psychologen raten jetzt bei der Rückkehr in den Präsenzunterricht zu Nachsicht von allen Seiten. „Schülerinnen und Schüler mit größeren Ängsten hatten ein Jahr lang keine Übung, diese zu überwinden“, sagt Neubauer. Sie empfiehlt den Schulen, erst langsam mit Klausuren und Proben wieder anzufangen, um den Leistungsdruck nicht zu schnell ansteigen zu lassen. Aber auch Eltern und Kinder sollten nachsichtig miteinander umgehen. Für beide war die lange Lockdown-Zeit wohl nicht immer einfach.

Die wieder zurückgewonnen Routine durch den Unterricht an der Schule könnte zusätzlich helfen, die Kinder zu stabilisieren. Wenn jetzt der Präsenzunterricht wieder beginne, sei das auch eine Chance für die psychische Gesundheit, sagt Schulpsychologin Neubauer. Es sei nötig, morgens wieder aufzustehen, zu duschen, aus dem Haus zu gehen. Die Routinen würde für mehr Stabilität sorgen und eine Gesundung ermöglichen, so Neubauer gegenüber dem BR. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

