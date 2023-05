Plötzlich Propellerschaden: Ultraleichtflugzeug muss in Weizenfeld notlanden

Ein Ultraleichtflugzeug musste in Mittelfranken notlanden.

Pilot wählt Notruf

Ein Mann startete mit seinem Ultraleichtflugzeug von Stuttgart aus zu einem Testflug. In Mittelfranken musste der Pilot wegen eines Propellerschadens notlanden.

Dinkelsbühl - In Mittelfranken ist am Sonntag, 21. Mai, ein Ultraleichtflugzeug notgelandet. Der Pilot blieb unverletzt, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte.

Propellerschaden bei Ultralreichtflugzeug: Pilot muss in Mittelfranken notlanden

Demnach kontaktierte der Pilot gegen 10 Uhr die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei. Er teilte mit, dass er in der Nähe des Dinkelsbühler Gemeindeteils Hellenbach notlanden musste. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Dinkelsbühl fanden das Flugzeug in einem Weizenfeld.

Ultraleichtflugzeug erleidet bei Testflug Propellerschaden - Pilot bleibt bei Notlandung unverletzt

Der Flugunfallsachbearbeiter der Polizeiinspektion Dinkelsbühl führt aktuell die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache an der Stelle der Notlandung durch. Ersten Erkenntnissen zufolge startete das Flugzeug am Morgen in Stuttgart zu einem Testflug. Ziel war der Flughafen Lauf-Lillinghof (Landkreis Nürnberger Land). Um kurz vor 10 Uhr erlitt das Flugzeug jedoch einen Propellerschaden, weshalb der 62-jährige Pilot die Notlandung einleiten musste. Der Mann wurde nicht verletzt.

„Das Flugzeug des Herstellers Junkers weist starke Beschädigungen auf und wird noch im Laufe des Tages durch die Herstellerfirma geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden“, so die Polizei weiter. (kam)

