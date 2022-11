„Drachenlord“ hielt ganze Gemeinde in Atem: Podcast beleuchtet Hass-Phänomen — Netflix zeigt Interesse

Von: Felix Herz

Teilnehmer einer Hassdemo gegen den „Drachenlord“ vor dessen Haus in Altschauerberg. © picture alliance/dpa/NEWS5 | David Oßwald

Der „Drachenlord“ und seine Hater: Die Geschichte gilt als – trauriges – Internetphänomen. Sie ist nun Thema bei einer Podcast-Reihe – und bei Netflix im Gespräch.

Altschauerberg – Jahrelang spielten sich in der kleinen bayerischen Gemeinde Altschauerberg im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim dramatische Szenen ab. Es war der Krieg zwischen dem YouTuber „Drachenlord“ und seinen Hatern, Menschen, die sich durch den Internetauftritt des Mannes aufgefordert fühlten, zu seinem Haus zu kommen und sich verbal und körperlich mit ihm auseinanderzusetzen. Die ganze Geschichte soll nun von der Podcast-Reihe „Cui Bono“ beleuchtet werden – sogar eine Netflix-Serie ist im Gespräch.

Phänomen des Hasses: Drachenlord und seine Hater – oft gipfelten die Auseinandersetzungen in Gewalt

Alles begann mit eigentlich recht unauffälligen Videos, die der selbsternannte „Drachenlord“ vor mehr als zehn Jahren ins Netz stellte. Sie zeigten ihm beim Brotschmieren, beim Zocken von Videospielen. Doch schnell folgten zahlreiche Menschen dem jungen Mann – und beleidigten ihn, machten sich über ihn lustig. Irgendwann verriet er aus Wut seine echte Adresse. Und die Anti-Fans, auch Hater genannt, folgten dem Aufruf. Von da an in trauriger Regelmäßigkeit erschienen Menschen vor seinem Haus, beleidigten ihn, gingen ihn körperlich an. Doch auch der „Drachenlord“ wehrte sich, wurde bei Beleidigungen und nach Provokationen gewalttätig. Mehrfach musste die Polizei ausrücken, mehrfach landete er und seine Hater unter anderem wegen Körperverletzung vor Gericht.

Der YouTuber „Drachenlord“ bei seiner Gerichtsverhandlung im März 2022. © picture alliance/dpa | Stringer

Erst im März wurde der „Drachenlord“ vom Landgericht Nürnberg zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Insgesamt habe es etwa 60 Verfahren rund um den YouTuber gegeben, erklärt Gerichtssprecherin Maria Winkelmann. Heute ist es etwas ruhiger um den „Drachenlord“ geworden. Aus seinem Haus in Altschauerberg ist er weggezogen – die Gemeinde, die seinen Auszug ob des Endes des ständigen Trubels erleichtert feierte, riss es anschließend ab. In einer Reportage des Spiegels hieß es jüngst, der Videoblogger lebe derzeit in Hotels und Pensionen, der er regelmäßig wechseln müsse – da die Hater ihn finden, ihn belästigen, Pizzen auf seinen Namen bestellen.

Hassphänomen „Drachenlord“: Podcast-Reihe „Cui Bono“ nimmt sich dem Thema an

Die Geschichte rund um den „Drachenlord“ wird nun Thema beim preisgekrönten Podcast „Cui Bono“. In der ersten Staffel hatten sich die Macher das Phänomen rund um den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen angenommen. Die zweite Staffel der Dokumentarserie behandelt jetzt das Hassphänomen „Drachenlord“. „Dieser Fall lässt unsere Gesellschaft an ihre Grenzen stoßen, er fordert Justiz, Polizei, Medien und unser Mitgefühl heraus“, heißt es in der Ankündigung der Produzenten. Los geht es am Donnerstag, 17. November.

Das Haus, in dem der Drachenlord gewohnt hatte – inzwischen gehört es der Gemeinde, die es abreißen will. (Symbolbild). © Harry Koerber / IMAGO

Auch der Streaming-Gigant Netflix hat einen Blick auf den „Drachenlord“ und seine Hater geworfen. „Wir schauen uns die Geschichte an“, sagte ein Sprecher. „Es ist aber noch nichts entschieden.“ (fhz)

