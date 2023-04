Frontal-Crash: Voll besetzter Feuerwehrwagen kracht in Traktor - auf dem Weg zu einer Übung

Nahe Nürnberg

Ein Feuerwehrauto ist auf dem Weg zu einem Einsatz mit einem Traktor frontal zusammengestoßen. Das Einsatzfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt wohl voll besetzt.

Eggolsheim - Schwerer Unfall im Landkreis Forchheim. Bei einer unangekündigten Übung der Freiwilligen Feuerwehr in Eggolsheim kam es am Freitag, dem 21. April, zu einem Frontal-Crash zwischen einem Feuerwehrwagen und einem Traktor. Wie News5 berichtet, waren die Feuerwehrler am Abend zu einer unangekündigten Übung gerufen worden. Die gerufenen Einsatzkräfte sollten demnach im Rahmen ihrer Ausbildung zu einem gestellten Verkehrsunfall außerhalb von Eggolsheim ausrücken.

Schwerer Unfall in Bayern: Feuerwehrauto kracht frontal mit Traktor zusammen

„Die waren alarmiert, gemeinschaftlich zu einer ausgemachten Alarmübung auszurücken, die waren teilweise schon in der Bereitstellung gestanden. Und dann ist es bei dem Ausrücke-Szenario zu diesem Verkehrsunfall gekommen. Mit einem, wie gesagt,voll besetzten Löschgruppenfahrzeug“, so Kreisbrandrat Oliver Flake gegenüber dem Portal weiter.

Wie es weiter heißt, soll es dann in einem Kreuzungsbereich aus noch ungeklärter Ursache zu einem Frontal-Crash mit einem Traktor, gesteuert von einem 50-jährigen Mann, gekommen sein. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Feuerwehrautos wohl derartig verletzt, dass er in seiner Fahrerkabine eingeklemmt wurde.

Bei Nürnberg: Voll besetzter Feuerwehrwagen kracht in Traktor - auf dem Weg zu einer Übung

Bei dem Crash wurde der Traktor zur Seite geschoben und fiel zu Boden. Beide Fahrzeugführer wurden demnach schwer verletzt, weitere Rettungskräfte befinden sich am Morgen nach dem Unfall noch in Behandlung. Der Schaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

