Kollegen spenden Zeit – damit Familienvater für seine krebskranke Frau da sein kann

Von: Felix Herz

Im mittelfränkischen Hilpoltstein trug sich eine rührende Geschichte zu – Kollegen eines Familienvaters spendeten ihm Zeit, damit er diese mit seiner krebskranken Frau und seinen Kindern verbringen kann (Symbolbild). © Screenshot BR / Sendung „Abendschau“, 18. November

Rührende Geschichte: Kollegen eines Familienvaters spendeten ihm Zeit – damit er sie mit seiner krebskranken Frau und den Kindern verbringen kann.

Hilpoltstein – Es ist ein schwerer Schicksalsschlag, der die vierköpfige Familie Unger ereilte: Mutter Katharina erkrankte an Krebs, bei ihr wurde ein Hirntumor diagnostiziert. Für Vater Thomas und die zwei Kinder brach eine von Sorgen bestimmte Zeit an. Doch neben der Tragik gab es auch schöne Momente. Die emotionale Geschichte war Thema der BR-Sendung „Abendschau“ am 18. November.

Rührende Geschichte aus Bayern: Spendenaktion für Familienvater

Familienvater Thomas Unger wurde im September des vergangenen Jahres in der Behinderteneinrichtung „Auhof“ der Rummelsberger Diakonie in Hilpoltstein, Landkreis Roth, eingestellt. Und das, obwohl schon zu diesem Zeitpunkt absehbar war, dass er wegen der Erkrankung seiner Frau nicht voll einsatzfähig sein würde. „Das war für uns als diakonische Einrichtung eine Selbstverständlichkeit“, erklärt Einrichtungsleiter Andreas Ammon gegenüber dem BR. Doch damit nicht genug.

Als zu Beginn des Sommers klar wurde, dass Katharina nicht mehr viel Zeit bleiben würde, startete Dominic Portisch von der Mitarbeitervertretung eine ungewöhnliche Spendenaktion: Er sammelte Zeit für Thomas. Die Idee: Mitarbeiter des Auhofes spenden Urlaubstage und Überstunden, die sie Thomas zur Verfügung stellen. Portisch schrieb laut BR eine Mail an die rund 500 Mitarbeiter – und die Resonanz war überwältigend. Mehr als 700 Stunden kamen zusammen. Über ein halbes Jahr wurde Thomas somit zur Verfügung gestellt.

Spendenaktion für Familienvater – Zeit für seine Frau und Kinder

Laut BR beteiligte sich jeder an der Aktion – von der Reinigungskraft bis zur Chefetage. Inzwischen ist Katharina Unger verstorben und Thomas nutzt die Extra-Zeit, um für seine sieben und neun Jahre alten Kinder da zu sein. Er packt auch wieder an, will seinen Kollegen etwas für die rührende Spendenaktion zurückgeben.

Dem BR erklärt er: „Mir bedeutet das ganz viel! Zeit geschenkt zu bekommen, in der Zeit, wo man sie am nötigsten braucht, ist ja nicht irgendwas, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Das so zu erfahren, war für mich und auch für meine Frau - denn das hat sie ja noch mitbekommen - es war Wahnsinn.“

Die BR-Sendung „Abendschau“ erzählt die rührende Geschichte der Spendenaktion für Thomas Unger

Thomas hat noch einige Stunden freier Zeit übrig, die er nehmen kann, wann er will. Auf dem Auhof habe jeder das Gefühl, dass die ungewöhnliche, aber rührende Spendenaktion die Belegschaft eng zusammengeschweißt habe, heißt es in der Sendung des BR abschließend. (fhz)

