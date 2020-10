Gewalt-Tat in Bayern: Nachbarn hören Schreie aus Wohnung - Polizei findet leblose Frau

Polizeibeamte finden in einer Wohnung in Nürnberg eine tote Frau (Symbolbild).

Die Polizei ermittelt

von Jennifer Greve schließen

In einer Wohnung in Nürnberg wurde eine leblose Frau gefunden. Die Polizei nimmt vor Ort einen Mann fest.

Nürnberg - Am Montagnachmittag (12.10.2020) wurde eine Frau tot in ihrer Wohnung in Nürnberg aufgefunden. Die 46-Jährige wurde offenbar das Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei fand „Hinweise auf eine Beziehungstat“.

Nachdem Anwohner jemanden schreien gehört hatten, alarmierten sie die Polizei. Die Einsatzkräfte seien wenige Minuten später an der Wohnung im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof eingetroffen. In der Wohnung fanden sie eine leblose Frau vor - diese wurde offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Das berichtet die Polizei* gegenüber der dpa. Wie die Frau zu Tode kam, blieb offen.

Nürnberg: Frau tot in Wohnung gefunden - Polizei mit Festnahme

Am Tatort wurde ein 52-jähriger Mann von den Beamten aufgegriffen und festgenommen. Er leistete dabei keinen Widerstand und werde nun vernommen, so die Einsatzkräfte. Darüber hinaus gebe es Hinweise darauf, dass es sich bei der Tat um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen zu dem Fall habe die Mordkommission in Nürnberg übernommen und eine Obduktion wurde angeordnet. (jey mit dpa)