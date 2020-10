Brutale Attacke auf Polizisten: Mann muss Spielhalle verlassen - kurz darauf beißt er zu

Nachdem er sich in einer Spielothek in #Nürnberg aggressiv verhalten hatte, wurde einem 38-Jährigen ein #Platzverweis erteilt.



Er leistete #Widerstand, trat einer Kollegin gegen das Schienbein und biss einen Kollegen mehrfach in den Unterarm.



