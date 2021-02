Tagebuch der Nürnberger Polizei: „Rabiater“ 15-Jähriger schlägt Polizisten - und beißt weiterem Beamten ins Bein

Blaulicht-Ticker aus der Frankenmetropole

Polizei und Feuerwehr haben in Bayerns zweitgrößter Stadt alle Hände voll zu tun. Was die Einsatzkräfte in Nürnberg alles erleben erfahren Sie immer aktuell in diesem News-Ticker.

Die Polizei musste am Montagabend eine illegale Corona*-Party in einer Firma auflösen.

Bei einer Polizeikontrolle schlug ein 19-Jähriger auf einen Polizisten ein (Erstmeldung).

Ein 15-Jähriger biss einen Beamten (siehe Update vom 18. Februar, 12.25 Uhr).

Update vom 18. Februar, 12.25 Uhr: „Als Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Mittwochabend (17.02.2021) einen Jugendlichen in Gewahrsam nehmen wollten, wurde dieser rabiat. Unter anderem biss er einem Polizisten ins Bein.“ Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit. Der 15-Jährige war zuvor kontrolliert worden, weil er seine Maske nicht korrekt getragen hatte. Außerdem führte er eine Pylone mit.

Dazu schreibt die Polizei: „Gegen 17:30 Uhr war der Polizeistreife im U-Bahnverteiler am Plärrer eine Gruppe von vier Jugendlichen (2 x 13, 2 x 15 Jahre alt) aufgefallen. Zum einen setzte sich das Quartett aus Jugendlichen verschiedener Hausstände zusammen, zum anderen trugen zwei der Jugendlichen ihren Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt. Obendrein führte der spätere Tatverdächtige eine Pylone mit sich.“ Auf die Pylone angesprochen konnte der 15-Jährige keine schlüssige Erklärung abgeben. Die Beamten gingen deshalb davon aus, dass er sich diese unberechtigterweise angeeignet hatte.

Nachdem er in Nürnberg kontrolliert wurde: Jugendlicher beißt einem Polizisten ins Bein

„Die Polizisten stellten die Pylone sicher und nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam, um ihn an einen Erziehungsberechtigten zu übergeben. Hiergegen setzte sich der 15-Jährige allerdings vehement zur Wehr und schlug einem der Beamten ins Gesicht. Auch bei der darauffolgenden Festnahme wehrte er sich nach Leibeskräften und biss unter anderem einem 22-jährigen Polizeibeamten ins Bein. Seinen Unmut gegen die Einsatzkräfte unterstrich der rabiate Jugendliche außerdem mit wiederholten Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte. Letztlich musste der rabiate 15-Jährige von mehreren Beamten überwältigt und gefesselt werden“, heißt es dazu weiter.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit auf die Dienststelle. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung übergaben sie ihn an einen Erziehungsberechtigten. „Gleichzeitig leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung, Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein. Der Tatverdächtige und sein ebenfalls 15-jähriger Begleiter werden außerdem wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.“

Das Tagebuch der Nürnberger Polizei: 19-Jähriger greift Polizisten an - Illegale Firmenfeier aufgelöst

Erstmeldung vom 17. Februar: Nürnberg - Die Arbeit geht der Polizei in Nürnberg* nicht aus. Besonders die zusätzlichen Einsätze durch die Corona-Pandemie* halten die Beamten auf Trab. Dabei werden sie auch immer wieder selbst zu Opfern - wie jüngst bei einer Polizeikontrolle. Der Alltag auf den Wachen in und um Nürnberg* wird jedenfalls nicht langweilig.

Blaulicht-Ticker Nürnberg: Firmenfeier von Polizei aufgelöst

Am Montagabend (15. Februar) ging es für die Polizisten* in die Nürnberger Südstadt. Ein Zeuge hatte gegen 21.30 Uhr gemeldet, dass dort in einer Firma eine Feier stattfinden soll. Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei wurden daraufhin mobilisiert und sie trafen tatsächlich in dem Gebäude in der Parsifalstraße mehrere Personen an, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der weiteren Durchsuchung des Anwesens entdeckten die Beamten auch noch Personen im Keller und im Dachgeschoss. Dazu standen überall geöffnete Sektflaschen herum, die eindeutig auf eine Feier hinwiesen. Dem Geschäftsführer sowie 12 weiteren Personen könnte die Party jetzt teuer zu stehen kommen. Sie erhielten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Eine Polizeistreife fuhr am Dienstagabend (16. Februar) aufgrund einer Zeugenaussage zu einer Wohnanlage in die Gießereistraße in Fürth. Mehrere Jugendliche sollten sich dort in einer Tiefgarage aufgehalten haben. Der Informant ging davon aus, dass sie dort Drogen und Alkohol konsumieren würden. In einem Verteilergeschoss in der Wohnanlage fanden die Beamten dann auch drei Teenager. Die nahmen aber sofort Reißaus, als sie die Polizisten entdeckten.

Blaulicht-Ticker Nürnberg: Jugendlicher geht auf Polizisten los

Ein 27-jähriger Polizist nahm sofort die Verfolgung der jungen Männer auf und konnte einen 19-Jährigen kurze Zeit später stellen. Dieser ließ sich aber nicht einfach so festhalten. Er schlug auf den Polizisten ein und konnte erst durch die Hilfe seines Kollegen überwältigt und gefesselt werden. Dabei beleidigte der Mann die Beamten immer wieder. Die anderen beiden Jugendlichen konnten derweil unerkannt entkommen.

Als die Polizisten den 19-Jährigen dann durchsuchten, fanden sie Utensilien zum Konsum von Marihuana. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnung des Mannes und fanden dort Kleinstmengen von Cannabis. Gegen ihn und seinen 18-jährigen Mitbewohner wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der rabiate Teenager muss sich außerdem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten sowie Beleidigung verantworten. (tel)

Ebenfalls am Dienstagabend wurde die Polizei sowie zahlreiche Feuerwehrleute zu einem Brand bei einem Recycling-Betrieb gerufen. Die giftigen Rauchschwaden, die durch das Feuer entstanden, waren so massiv, dass die Anwohner aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.