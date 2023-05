Legendäre Oldtimer düsen wieder durch Bayern – Motorsport-Legende hinter einem Steuer

Porsche-Highlight in Franken

In diesen Tagen findet die Röhrl-Rallye – benannt nach der weltberühmten Motorsport-Legende – in Franken statt. Fans kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Rothenburg ob der Tauber – Zweieinhalb Tage lang, von Donnerstagmittag, 11. Mai, bis Samstag, 13. Mai, findet in Franken wieder die Röhrl-Klassik statt. Dann flitzen erneut legendäre Oldtimer quer durch Franken – für Motorsport- und Autofans ein echter Leckerbissen.

Porsche-Rallye durch Franken: Motorsport-Legende fährt mit

Die Rallye ist nicht nur nach Walter Röhrl, der unter anderem zweimal Rallye-Weltmeister wurde, benannt – er fährt natürlich auch mit. Insgesamt „130 historische Porsche“ fahren bei der zweiten Ausgabe der Röhrl-Klassik durch Bayern und Baden-Württemberg. Mit dabei sind laut Website der Veranstaltung ein paar echte Raritäten. „Als eines der seltensten und spektakulärsten Fahrzeuge geht einer der sehr raren Porsche 959 S an den Start“, heißt es auf roehrl-klassik.de.

Mit dabei ist laut nn.de auch Schauspieler Hinnerk Schönemann, bekannt unter anderem aus „Nord bei Nordwest“. Zudem wird bei der Rallye erstmals auch die Polizei mitfahren – passend mit der Startnummer 110. Dabei handelt es sich um einen „originalen Porsche 356 B 1600, der damals bei der Autobahnpolizei Düsseldorf im Einsatz war“, den einer der Teilnehmer vor Jahren erworben hatte.

Das „rollende Museum“ reist durch Franken – Aufgaben für die Fahrer

Bei der Rallye geht es laut nn.de aber nicht nur um schöne Autos – sondern auch um einen Pokal. Verliehen wird dieser an das Team, das während der Rallye bei verschiedenen Aufgaben und Hindernissen die wenigsten Fehlerpunkte sammelt. Zu den Aufgaben gehört zum Beispiel das Zurücklegen einer Strecke in einer vorgegebenen Zeit – nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam fahren – oder dem gekonnten Umfahren von Pylonen.

Mittelpunkt der Rallye ist die mittelalterliche Stadt Rothenburg ob der Tauber. Dort beginnt und endet die Röhrl-Klassik, führt dazwischen durch zahlreiche Ortschaften in Bayern. Für Fans legendärer Oldtimer – zugelassen sind laut Website „laut Reglement allesamt bis maximal 1998“ gebauten historischen Porsche – also ein echtes Motorsport-Schmankerl in Franken. (fhz)

