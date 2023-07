ADAC-Ranking zeigt: Die beste Raststätte Deutschlands liegt in Franken

Von: Katarina Amtmann

Der ADAC hat 40 Rastanlagen in ganz Deutschland überprüft. Der Testsieger kommt aus Mittelfranken, drei weitere Raststätten aus Bayern sind in den Top 10.

Nürnberg - Zum ersten Mal seit zehn Jahren hat der ADAC Rastanlagen getestet. An den Rastanlagen in Deutschland „macht sich Mittelmaß breit“, so das Fazit. 40 Anlagen wurden überprüft, 24 Mal wurde nur die Note „ausreichend“ vergeben, 15 Mal „gut“, einmal sogar „mangelhaft“. Ein „sehr gut“ bekamt keine der getesteten Rastanlagen.

ADAC-Ranking: Die beste Rastanlage Deutschlands liegt in Franken - Testnote „gut“

Die beste Rastanlage Deutschlands im ADAC-Test liegt in Mittelfranken. Testsieger wurde die Rastanlage Ohrenbach West (Landkreis Ansbach) an der A7. Sie konnte bei der Gastronomie, den Sanitäranlagen und der Außenanlage punkten, wie es in der ADAC-Pressemitteilung heißt. Die schlechteste Anlage liegt demnach in Thüringen, die Rastanlage Hermsdorfer Kreuz West an der A9 bekam die Note „mangelhaft“. Zwar wurde die Gastronomie als „gut“ bewertet, Abzüge gab es aber unter anderem wegen des nicht barrierefreien Zugangs und der fehlenden barrierefreien Toilette im Rastgebäude.

Der Testsieger im ADAC-Raststätten-Ranking: Ohrenbach West im Landkreis Ansbach. © ADAC

Raststätten im Test: Die Top 10 des ADAC-Rankings - Bayern vier Mal vertreten

Ohrenbach West - A7

Irschenberg Süd - A8

Lüneburger Heide West - A7

Göttingen West - A7

Jagsttal West - A81

Schönbuch West - A81

Lindholz - A20

Aurach Süd - A3

Greding West - A9

Muldental Süd - A14

ADAC-Ranking zu Raststätten: Ärger um hohe Preise - „Deutlich überteuert“

Größtes Ärgernis waren laut ADAC die hohen Preise. „Alle 40 Anlagen fielen im Vergleich mit einer Stichprobe nahegelegener Autohöfe durch“, heißt es in der Pressemitteilung. So wurden in Tankstellen-Shops bis zu 5,99 für eine Tüte Chips fällig, auch die Kraftstoffe waren „deutlich überteuert.“

„Der ADAC fordert, dass die Preise in der Gastronomie und in den Tankstellen-Shops nach unten korrigiert werden, wenn sie sich signifikant von denen in der näheren Umgebung unterscheiden. Zudem sollte zu allen Einrichtungen auf der Rastanlage ein barrierefreier Zugang möglich sein“, heißt es abschließend. (kam)

