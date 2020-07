Stau-Chaos zum Ferienbeginn? Vollsperrung der A9 am Samstag - doch es gibt eine gute Nachricht

Sommerferien in Bayern

von Marc Dimitriu schließen

Die A9 bei Nürnberg wird ab Samstag (19 Uhr) komplett gesperrt. Das erklärte die Autobahndirektion Nordbayern. Zusätzlich rechnet der ADAC wegen dem Ferienbeginn mit Stau.

Die Sommerferien in Bayern haben begonnen.

Der ADAC rechnet mit Stau im ganzen Freistaat.

Zustzätzlich wird auch noch die A9 bei Nürnberg in der Nacht von Samstag (25. Juli) auf Sonntag (26. Juli) gesperrt.

Nürnberg - Die Sommerferien haben in Bayern gerade begonnen und schon jetzt droht Chaos auf den Autobahnen im Freistaat. Zusätzlich wird am ersten Ferienwochenende auch die A9 bei Nürnberg dicht gemacht. In der Nacht von Samstag (25. Juli) auf Sonntag (26. Juli) wird der Autobahnabschnitt bei Nürnberg komplett gesperrt, dass erklärte die Autobahndirektion Nordbayern.

Bayern: Vollsperrung der A9 bei Nürnberg - Umleitung über A3 und A6

Es gibt eine gute Nachricht, für alle, die in früh am Morgen losfahren: Die Vollsperrung soll am Samstag um etwa 19 Uhr beginnen. Erst am Sonntag um circa 9 Uhr soll diese wieder aufgehoben werden. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Anschlussstelle Nürnberg-Ost.

Der Verkehr wird jeweils über die A3 und A6 zum Autobahnkreuz Altdorf umgeleitet. Die Anschlussstelle Nürnberg-Fischbach ist während der Nacht ebenfalls komplett gesperrt.

Grund für die Vollsperrung sind laut der Autobahndirektion Bauarbeiten. Im Streckenabschnitt wird eine Behelfsüberführung einer Kreisstraße abgebrochen, eine Forst- und Waldwegüberführung eingehoben und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Ferienbeginn in Bayern: ADAC rechnet mit Stau auf sämtlichen Autobahnen und Zufahrten zu den bayerischen Urlaubsgebieten

Wegen dem ersten Ferienwochenende rechnet der ADAC sowieso mit typischen Stauschwerpunkten auf diversen Autobahnen wie der A8, der A9 und der A95 sowie auch auf kleineren Nebenstraßen und Zufahrten zu den bayerischen Urlaubsgebieten. Die Sperrung an der A9 wird ihren Teil zum Stau beitragen. Auch das Nachbarland Baden-Württemberg hat mit Stau zu kämpfen.

Am Freitagnachmittag gab es zunächst landesweit einige kürzere Staus - hier kamen mutmaßlich Urlauber und Wochenendpendler auf den Straßen zusammen, sagte ein Sprecher. Insgesamt sei aber für das gesamte Wochenende wesentlich weniger Verkehr als in den Vorjahren zu erwarten. (md mit dpa)

