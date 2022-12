Hochschwangere Frau (39) weiterhin vermisst – Polizei spricht von der „Stecknadel im Heuhaufen“

Von: Tanja Kipke, Katarina Amtmann

Seit dem 9. Dezember wird eine schwangere Nürnbergerin (39) vermisst. Eine Straftat scheint für die Polizei immer wahrscheinlicher.

Update vom 18. Dezember: Von der seit Tagen vermissten schwangeren Frau aus Nürnberg fehlt weiterhin jede Spur. Die 24-köpfige Sonderkommission arbeite weiter an dem Fall, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Gezielte Suchmaßnahmen gab es am Wochenende demnach nicht. „Es gibt keinen konkreten Ankerpunkt, an dem man überhaupt suchen könnte, das wäre wie die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen“, sagte der Sprecher. Sowohl eine Handyortung und die Befragung von Angehörigen als auch der Einsatz von Suchhunden an der Wohnadresse der Frau hätten bislang zu keiner Spur geführt.

Für die Ermittler verdichteten sich die Hinweise, dass dem Verschwinden der 39-Jährigen eine Straftat zugrunde liegen könnte, hatte ein Polizeisprecher am Freitag betont. Bargeld, Ausweis und Mutterpass der Frau waren noch am Wohnort. Die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass die Frau diesen nicht geplant oder freiwillig verlassen habe. Ihr Lebensgefährte hatte die im achten Monat schwangere Frau am Freitag der vorigen Woche vermisst gemeldet, da sie zuvor spurlos verschwunden war.

Schwangere (39) aus Nürnberg weiterhin vermisst: „Fall von Anfang an nicht gewöhnlich“

Update vom 17. Dezember: Alexandra R. bleibt weiter vermisst. Zuletzt wurde sie am 9. Dezember gesehen. „Für uns war dieser Vermisstenfall von Anfang an nicht gewöhnlich. Wir haben einige Verdachtsmomente gehabt, die kurios schienen“, wird Michael Konrad von der Polizei Mittelfranken von News5 zitiert.

„Nachdem sich unter den am Wohnort zurückgelassenen Gegenständen neben Bargeld und Ausweis auch der Mutterpass der hochschwangeren Frau befindet, gehen die Beamten mittlerweile davon aus, dass Alexandra R. ihren Lebensmittelpunkt nicht geplant bzw. freiwillig verlassen hat. Gleichzeitig verdichten sich für die Ermittler die Hinweise, dass dem Verschwinden von Alexandra R. eine Straftat zugrunde liegen könnte“, schrieben die Beamten erst am Freitag in einer Pressemitteilung (siehe vorheriges Update).

Im Nürnberger Stadtteil Katzwang wird weiter eine 39-Jährige vermisst. © NEWS5 / Grundmann

Schwangere Frau (39) seit einer Woche vermisst: Hinweise auf Gewaltverbrechen verdichten sich

Update vom 16. Dezember: Die schwangere Alexandra R. (39) wird weiter vermisst. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat für die Ermittlungsarbeit in dem Vermisstenfall zwischenzeitlich eine Sonderkommission eingerichtet, heißt es in einer neuen Pressemitteilung.

Der Aufenthaltsort der Frau ist weiter unbekannt. „Nachdem sich unter den am Wohnort zurückgelassenen Gegenständen neben Bargeld und Ausweis auch der Mutterpass der hochschwangeren Frau befindet, gehen die Beamten mittlerweile davon aus, dass Alexandra R. ihren Lebensmittelpunkt nicht geplant bzw. freiwillig verlassen hat. Gleichzeitig verdichten sich für die Ermittler die Hinweise, dass dem Verschwinden von Alexandra R. eine Straftat zugrunde liegen könnte“, heißt es.

Hochschwangere vermisst: Polizei sucht mit Foto nach der 39-jährigen Nürnbergerin. © Polizei Mittelfranken

Mittlerweile wurde eine 24-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen können oder diese nach dem vergangenen Freitagmorgen gesehen haben, werden weiterhin gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sowie jede andere Dienststelle und der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr entgegen.

Gewaltverbrechen nicht auszuschließen: Hochschwangere (39) aus Nürnberg vermisst

Erstmeldung vom 14. Dezember: Nürnberg – Am Freitagmorgen (9. Dezember) sei Alexandra R. das letzte Mal gesehen worden. Sie war im Nürnberger Stadtteil Katzwang – in dem sie auch wohnt – unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilt. Seither fehlt jede Spur von der hochschwangeren Frau. In den Abendstunden wurde sie als vermisst gemeldet.

Hochschwangere Frau in Nürnberg vermisst: Mordkommission bittet um Mithilfe

„Nach polizeilicher Einschätzung ist nicht auszuschließen, dass ein Unglücksfall vorliegt oder Frau R. einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte“, so die Polizei. Daher hat die Kriminalpolizei noch am Samstag (10. Dezember) die weiteren Untersuchungen zum Verschwinden der 39-Jährigen übernommen.

Die Beamten stehen im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Durch eine Öffentlichkeitsfahndung samt Foto und Personenbeschreibung bittet die Mordkommission die Bevölkerung um Mithilfe. „Wer hat die Vermisste seit dem vergangenen Freitag (09.12.2022) gesehen? Wer kann Angaben zum aktuellen bzw. letzten Aufenthaltsort der Vermissten machen?“

Personenbeschreibung der Vermissten 39-Jährigen:

Circa 175 cm groß, schwanger (8. Monat)

Braune Augen, halblange, dunkelblonde Haare, Seitenscheitel

Zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans, halblanger, schwarzer Winterjacke, hellem Halstuch, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen. (tkip)

