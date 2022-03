Um seine Familie vor dem Krieg zu retten: Franke fährt über 1000 Kilometer an die Grenze: Zustände „skandalös“

Von: Helena Grillenberger

Flüchtlinge, meist Frauen und Kinder, werden auf ihrer Flucht teils als Verräter beschimpft (Symbolbild). © IMAGO/Ondrej Deml

Um seine Familie vor dem Krieg zu retten, wartete ein Franke eine Woche an der polnisch-ukrainischen Grenze. Was er dort erlebt hat, beschreibt er als „skandalös“.

Gunzenhausen - Um seine Stieftochter und sein Enkelkind vor dem Krieg in der Ukraine zu retten, ist ein Mann aus Absberg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) mit dem Auto über 1100 Kilometer nach Medyka in Polen gefahren. Über eine Woche musste er dort auf seine Angehörigen warten, seine Erlebnisse an der polnisch-ukrainischen Grenze bezeichnet er gegenüber nordbayern.de als „skandalös“.

So berichtet der Franke, nachts sei die Grenze geschlossen worden. Die Autos hätten ausgeschaltet werden müssen – trotz der Minustemperaturen. In einer eiskalten Nacht sollen deshalb sogar zwei Kleinkinder erfroren sein.

Ukraine-Krieg: An der polnisch-ukrainischen Grenze - Franke erfährt große Hilfsbereitschaft

Der Mann selbst habe in Polen viel Hilfsbereitschaft erfahren. Gegenüber dem Portal berichtete er, sogar sein Auto sei kostenlos repariert worden. Ganze acht Tage habe der Franke in dem polnischen Dorf auf seine Stieftochter und sein Enkelkind gewartet.

Diese hatten in Schytomyr gelebt, bis sie wegen des Krieges aus der Stadt, die etwa 120 Kilometer westlich von Kiew liegt, wegen des Krieges fliehen mussten. Mit ihnen seien zwei weitere Frauen sowie drei Kinder geflohen.

Auf der Flucht vor dem Ukraine-Russland-Krieg: Frauen als Verräterinnen beschimpft

Auf ihrer Flucht wurde den Frauen wenig Hilfsbereitschaft zuteil. Grenzschützer hätten demnach unter anderem auf das Autodach geklopft und die Frauen als Verräterinnen und mehr beschimpft.

Sieben Tage und sechs Nächte habe die Stieftochter an der Grenze gewartet, bis sie endlich nach Medyka fliehen konnte. Mittlerweile sind die drei - der Mann aus Franken, seine Stieftochter und sein Enkelkind - bei ihm zu Hause. Der Franke hat außerdem einer weiteren Frau und zwei Kindern Obdach gewährt. (hgr)

