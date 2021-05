Frontal-Crash bei Nürnberg - Feuerwehr muss Insassen aus den Wracks befreien

Rettungshubschrauber im Einsatz

von Lucas Sauter-Orengo

Auf einer bayerischen Staatsstraße sind zwei Autos frontal aufeinandergeprallt, die Feuerwehr musste die Insassen aus ihren Auto-Wracks befreien.

Erlangen/Fürth - Auf der Staatsstraße 2242 bei Nürnberg* hat sich am Sonntagnachmittag, 30. Mai, gegen 14.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-jähriger BMW-Fahrer mit seiner 68-jährigen Beifahrerin die Staatsstraße von Erlangen kommend in Richtung Fürth-Stadeln unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr eine 77-jährige Frau mit einem Toyota die gleiche Straße von Fürth-Stadeln kommend in Richtung Erlangen.

Nürnberg: Schwerer Unfall - Insassen müssen aus Auto-Wrack befreit werden

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es nach Informationen der Agentur News5 dann kurz vor dem Ortsschild Fürth-Stadeln zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Aufprall war so schwer, dass die Fahrzeuginsassen von Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren geborgen werden mussten. Die drei Personen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und entsprechend in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Drei Notärzte und ein Rettungshubschrauber waren dazu im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Fürther Verkehrspolizei führt die weiteren Unfallermittlungen.

Ein DB-Zug ist kürzlich in Erlbach nahe Nürnberg entgleist. Ein Kran musste den Wagen wieder auf die Gleise bringen, der Schaden belief sich im hohen fünfstelligen Bereich. In Nürnberg kam es Mitte Mai zu einem tragischen Unfall. Eine 73-jährige Frau wurde von einem ausparkenden Auto überrollt. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen.