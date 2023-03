Tragisches Unglück in Bayern: Mann stürzt in Güllegrube und stirbt

Von: Felix Herz

In Mittelfranken ist ein 68-Jähriger in eine Güllegrube gestürzt und verstorben. © NEWS5 / Grundmann

In Bayern hat sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein 68-jähriger Mann ist in eine Güllegrube gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Windsbach – In Bayern ist es zu einem tödlichen Unglück gekommen. Im mittelfränkischen Windsbach, Landkreis Ansbach, ist ein Mann in eine Güllegrube gestürzt. Rettungskräfte konnten ihn später nur noch tot bergen, berichtet die News-Agentur News5.

Tödlicher Unfall in Bayern: Mann stürzt in Güllegrube und stirbt

Zu dem Unfall kam es am Freitag, 3. März. Ein 68-jähriger Mann war auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Bertholdsdorf in eine Güllegrube gestürzt. Rettungskräfte konnten den Verunglückten anschließend nur noch tot aus der Grube bergen. Auf Fotos vom Unglücksort sind neben einer Drehleiter über der Güllegrube auch Rettungskräfte in Schutzanzügen zu sehen. Auch Feuerwehrfahrzeuge waren vor Ort und an der Bergung des Leichnams beteiligt.

Tod in der Güllegrube: Details unbekannt

Zu dem Hintergrund des tödlichen Unfalls sind bisher keine Details bekannt. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Unglück gekommen war. (fhz)

