Bibliothek macht kuriosen Fund in Uni-Buch - „Ich dachte, ich hab auch schon alles gesehen“

Von: Katarina Amtmann

Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg machte einen kuriosen Fund (Symbolbild). © Uwe Anspach/dpa/dpa-Bildfunk

Die Bibliothek der Uni Erlangen-Nürnberg teilte einen kuriosen Fund in einem Buch auf Twitter. Das Foto zeige „Platz 1 der schlechtesten Lesezeichen.“

Erlangen - Auf dem offiziellen Twitter-Account der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg geht es oft recht ruhig zu: Etwas über 1500 Follower, Informationen zu Öffnungszeiten, Tipps zur Suche nach bestimmten Medien. Auf viele dieser Posts reagiert kaum jemand, doch bei einem der neuesten Tweets sieht das anders aus. Über 5400 Mal wurde der Tweet geliked und fast 400 Mal retweetet (Stand 20. März, 7 Uhr).

Uni Erlangen: Bananenschalen-Post geht viral - „Auf Platz 1 der schlechtesten Lesezeichen“

Der Grund? Ein Foto von „hinter den Kulissen.“ Dazu schreibt der Bibliotheksaccount scherzhaft: „Auf Platz 1 der schlechtesten Lesezeichen: Die Bananenschale!“ Auf dem Foto sieht man ein Buch, das sich vermutlich ein Student oder eine Studentin ausgeliehen hat. Allerdings hat der- oder diejenige eine Bananenschale reingelegt - Gründe unbekannt. Die Schale ist schwarz verfärbt und hat auf den Buchseiten ihre Spuren hinterlassen.

Unibibliothek Erlangen-Nürnberg: Nutzer amüsieren sich über Bananenschalen-Foto

Eine Person antwortet mit einem würgenden GIF. Aber auch „Begeisterung“ ist zu lesen: „In einem Fachbuch über Hautkrankheiten überraschend passend platziert“, findet beispielsweise jemand. „Ich habe mal eine dünne Scheibe Fleischwurst (mit Gesicht) in einem Buch gefunden“, schreibt eine Frau zu dem Foto. „Mein ‚Highlight‘ war letztens ein Mani- oder Pediküre-Utensil, welches seine fettige Silhouette in den Seiten hinterlassen hat... Und ja, ich dachte, ich hab auch schon alles gesehen“, teilt ein weiterer Twitterer seine persönlichen Erfahrungen.

Belesene Vögel: Entenfamilie besucht Universitätsbibliothek

Uni Erlangen-Nürnberg: Bananenschale als Lesezeichen? Auch Mainzer Unibibliothek berichtet von Kuriosum

Eine Person fragt interessiert nach, was denn dann Platz 2 bis 5 seien. „Mortadella, Schweizer Bergkäse, sämtliche schnittfesten Arten, Gurkenscheiben und Bandnudel“, meint ein User die Antwort zu kennen. Die Frage nach kuriosen Fundstücken in Büchern gibt ein Twitterer direkt an die Unibibliothek Mainz weiter. Die Antwort folgt prompt: „Zum Beispiel eine unbenutzte (!) Slipeinlage“, schrieb der offizielle Account mit einem Lachsmiley.

„Leute nehmen fast alles als Lesezeichen. Unsereins aber nix fettiges, gammeliges.“, fasst eine Frau abschließend zusammen. (kam)

