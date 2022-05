Flammeninferno auf Campingplatz in Bayern: Zeuge schildert dramatischen Moment - „Ich zittere jetzt noch“

Von: Katarina Amtmann

Im Wohnwagen einer Familie in Wallesau kam es zu einer Explosion. Die Flammen griffen schnell auf andere Wohnwägen über, es gab sieben Verletzte.

Update vom 15. Mai, 22.43 Uhr: Auf einem Campingplatz bei Roth kam es in der Nacht zum Sonntag zu einem regelrechten Flammeninferno. Bis zu 17 Parzellen standen in Vollbrand und wurden inklusive der Fahrzeuge komplett zerstört. Sieben Personen wurden verletzt (siehe Erstmeldung). Das Feuer brach im Wohnwagen einer Familie aus. Bei Arbeiten an einem Ofen kam es zu einer Stichflamme, die das Feuer offenbar auslöste (siehe voriges Update). Zeugen berichten von einem lauten Knall.

So auch Maik K., der Dauercamper auf dem Platz ist. Er habe mit seiner Frau das Wochenende auf dem Campingplatz verbracht und plötzlich ein „helles Pfeifen“ und „einen Schlag“ in der Nacht gehört. „So einen richtig derben Schlag“, sagt er gegenüber Focus Online. Der Augenzeuge erklärt, er sei anschließend nach draußen gegangen und habe dann eine Brandstelle gesehen. „Und auf einmal hat es dann noch ein, zwei, drei Schläge gegeben – ich vermute, das waren Gasflaschen.“ Schnell habe sich das Feuer dann ausgebreitet. Ein Platz nach dem anderen fing Feuer. „Ich zittere jetzt noch“, beschreibt er den Moment.

Update vom 15. Mai, 13 Uhr: In der Nacht auf Sonntag ist auf einem Campingplatz in Wallesau ein Feuer ausgebrochen. Sieben Personen wurden verletzt (siehe Erstmeldung).

Die Löscharbeiten waren nicht einfach, wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung erklärte, denn während des Löschens kam es „immer wieder zu weiteren Verpuffungen an verschiedenen Örtlichkeiten“.

Campingplatz in Roth: Stichflamme nach Arbeiten an Katalytofen

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ging das Feuer von einem Wohnwagen auf dem Platz aus, der von einer Familie bewohnt wurde. Beim Arbeiten an einem sogenannten Katalytofen kam es zu einer Stichflamme, welche den Brand auslöste. Ein Zeuge hörte einen Knall und befreite die Familie (Vater 39, Mutter 38 und ein Kind) aus dem brennenden Wohnwagen.

Auf dem Campingplatz waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehr Roth sowie der umliegenden freiwilligen Feuerwehren eingesetzt. Zudem unterstützten das Technische Hilfswerk aus Roth und Hilpoltstein, zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes, die Wasserwacht sowie zwei Pfarrer der Notfallseelsorge und mehrere Kräfte der Johanniter Krisenintervention.

Explosion im Wohnwagen einer Familie: Flammeninferno auf Campingplatz in Bayern

Erstmeldung vom 15. Mai, 9.51 Uhr: Roth - In der Nacht auf Sonntag (15. Mai) gab es auf einem Campingplatz in Wallesau (Ortsteil von Roth) ein Flammeninferno. Nach ersten Informationen von Vifogra hat es eine Verpuffung gegeben, nachdem ein Mann mit einer Gasflasche hantiert hatte.

Wallesau: Flammeninferno auf Campingplatz

Der Brand brach laut der Polizeisprecherin im Wohnwagen einer dreiköpfigen Familie aus. Dort wurde wohl an einem Ofen gearbeitet, eine Gasflasche war in Betrieb. Nach der Verpuffung und der Explosion habe das Feuer sehr schnell auf andere Wohnwägen übergriffen.

Das Feuer richtete in Wallesau viel Schaden an. © vifogra / Goppelt

Wallesau (Roth): Verpuffung und Explosion auf Campingplatz in Bayern

Die Polizei sprach gegenüber Vifogra von 15 bis 17 Parzellen, die vollständig ausgebrannt seien. Insgesamt gibt es sieben Verletzte. Der 39-jährige Familienvater erlitt schwere Brandverletzungen, seine Ehefrau (38) eine schwere Rauchgasvergiftung. Außerdem wurden fünf weitere Personen leicht verletzt (Rauchgasvergiftung).