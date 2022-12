Wetter-Überraschung: Nach Frost und sibirischer Kälte in Bayern – 14 Grad an Weihnachten?

Von: Katarina Amtmann

Frost und Minusgrade sind in Bayern derzeit an der Tagesordnung. Viele hatten auf weiße Weihnachten gehofft – offenbar vergeblich.

Nürnberg - Der Winter hat Bayern wortwörtlich kalt erwischt. Schnee verwandelte Bayern in ein Winterwunderland, hinzu kamen Minusgrade. In München könnte es am Sonntag, 18. Dezember, sogar minus 15 Grad kalt werden.

Bayern-Wetter: Schnee und Frost auch in Franken – Sonntag langsam wärmer

Auch der Nürnberger Flughafen hatte in den vergangenen Tagen mit Schnee und Frost zu kämpfen, wie ein Video zeigt. Am Samstag soll es in Franken dann überwiegend heiter bleiben. Maximal werden minus 3 bis minus 2 Grad erreicht, prognostiziert Wetter-Experte Stefan Ochs auf wetterochs.de.

„In der Nacht zum Sonntag ist es teilweise klar, teilweise aber auch neblig oder bewölkt. Es kühlt auf -10 (bewölkt, dünne Schneedecke) bis -20 (klar, dickere Schneedecke) Grad ab“, lautet die Kältevorhersage des Wetter-Experten. Am Sonntag selbst scheint tagsüber dann die Sonne, bevor am Nachmittag Wolken aufziehen. „Zugleich steigen die Temperaturen am Sonntag in höheren Luftschichten schon deutlich an und erreichen am Abend in 1000 m Höhe +5 Grad.“

Von Minusgraden auf + 14? Das könnte in Franken passieren. © IMAGO / ZUMA Wire/ Krauthöfer (Collage: Merkur.de)

Milderes Wetter kommt: 14 Grad an Weihnachten?

Am Montag setze dann auch in tieferen Lagen eine deutliche Milderung ein, so der Wetter-Experte. Die Temperaturen steigen auf 2 Grad im Regnitztal und auf 4 Grad auf den Jurahöhen. Wahrscheinlich bleibt es niederschlagsfrei.

„Das war es dann wohl für längere Zeit mit der Kälte. Die aktuellen Wettermodell-Ergebnisse zeigen für die nächste Woche einen sich immer weiter fortsetzenden Temperaturanstieg. Für den Heiligen Abend werden nun +14 Grad erwartet“, berichtet Stefan Ochs. Weiße Weihnachten rücken also laut aktueller Vorhersage in weite Ferne. (kam)

