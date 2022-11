Milde Luft und Sonnenschein in Franken - doch „am Donnerstag stellt sich die Wetterlage um“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Wintereinbruch steht Franken nicht bevor, es bleibt mild. Doch der Wetterumschwung kommt, wie ein Experte prognostiziert.

Nürnberg - Das Wetter in Bayern präsentiert sich abwechslungsreich. Schnee ist derzeit ab 1200 Metern möglich, doch bis weit in den Dezember könnte es spätsommerlich bleiben. Ein Grund: La Niña.

Wetter in Nürnberg und Umgebung: Milde Luftmassen und Sonnenschein - Drei Regengebiete

Schnee gibt es in Franken erstmal noch nicht, es bleibt mild: „Am Rande eines Tiefs mit Zentrum nordwestlich von Irland fließen bis Mittwoch milde Luftmassen zu uns“, prognostiziert Wetter-Experte Stefan Ochs (wetterochs.de). Es ist wechselnd bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein, dieser ist am Dienstag wohl auch häufiger zu sehen.

Laut des Wetter-Experten würden drei schmale Regengebiete erwartet „und zwar in der Nacht zum Montag, in der Nacht zum Mittwoch und am Mittwochabend.“ Am Sonntag, 6. November, klettert das Thermometer maximal auf 11 Grad, in den Tagen danach bei 14 Grad. Nachts kühlt es auf 8 bis 1 Grad ab.

Zu Beginn der Woche wird es sonnig, besonders am Dienstag (Symbolbild) © IMAGO / Manngold

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Wetterlage stellt sich am Donnerstag um: Hoch über Mitteleuropa - Temperaturprognose zu hoch?

„Am Donnerstag stellt sich die Wetterlage um. Kräftiger Luftdruckanstieg führt zum Aufbau eines starken Hochs über Mitteleuropa“, so die Wettervorhersage des Experten. Anfangs würde sich noch Restwolken halten, ab Freitag ist es dann tagsüber sonnig.

„Die Wettermodelle erwarten bis über das nächste Wochenende hinaus noch hohe Temperaturen von 13 Grad am Tag und 3 Grad in der Nacht. Eigentlich sollte man bei dieser Hochdruckwetterlage die Bildung einer ausgeprägten bodennahen Kaltluftschicht erwarten. So gesehen scheinen die Wettermodelle mit ihrer Temperaturprognose deutlich zu hoch zu liegen“, so Ochs abschließend. (kam)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.