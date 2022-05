Unglück in Bayern: Regio kracht in Auto von Rentner – Polizei kümmert sich um Abiturienten im Zug

Von: Felix Herz

Regionalexpress kracht auf Bahnübergang in den Kombi eines Rentners. © vifogra / Goppelt

Tragischer Unfall: Ein Regionalzug stieß mit dem Wagen eines Rentners zusammen. Die Abiturienten im Zug erhielten eine besondere Polizeibehandlung.

Grönhart/Dettenheim – Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Dettenheim und Grönhart im südlich von Nürnberg gelegenen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein tragischer Unfall. Auf einem Bahnübergang, wo die Straße und die Gleise der Regionalbahn queren, krachte ein Regionalzug in den Kombi eines Rentners.

Zugunfall in Bayern: Schwerverletzter Rentner – Zuginsassen unversehrt

Wie Vifogra berichtet, kam der 79-Jährige aus Richtung Grönhart und wollte den Bahnübergang überqueren. Dies gelang ihm allerdings nicht, er kam auf den Gleisen zum Stehen und die Schranken schlossen sich. Ein herannahender Regionalzug konnte vom Lokführer nicht mehr rechtzeitig abgebremst werden und krachte in den Kombi des Rentners.

Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von Ersthelfern direkt am Unfallort behandelt. Da er sich möglicherweise sogar in einem lebensbedrohlichen Zustand befand, wurde der Senior mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Per Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik kam der unter Schock stehende Lokführer.

Bayern: Zugunglück nahe Nürnberg – Abiturienten polizeilich versorgt

Die 60 Insassen in dem Regionalzug kamen laut Vifogra mit dem Schrecken davon – verletzt wurde niemand. Allerdings befanden sich in dem Zug mehrere Schüler, die auf dem Weg nach Weißenburg zu ihrer Abiturprüfung waren, berichtet der Dienstgruppenleiter bei der Polizei Treuchtlingen, Peter Eberl, gegenüber der News-Agentur.

Damit die Schüler rechtzeitig zu den Abiturprüfungen vor Ort in der Schule sein konnten, wurden sie von Streifen der Polizei kurzerhand mitgenommen und den restlichen Weg gefahren. Dadurch hätten sie ihre Abiturprüfungen pünktlich erreicht, so Eberl. (fhz)

