Beerdigung auch ohne Sarg möglich: Nürnberg übt erstmals eine Tuch-Bestattung

Von: Christian Einfeldt

Nürnberg will muslimischen Gemeinden einen würdevollen Abschied eines verstorbenen Menschen ermöglichen. Wie die Zeremonie abläuft und was es zu beachten gilt.

Nürnberg – Direkt nach Verkündung des Endes der Sargpflicht erprobte München erste Begräbnisse nach islamischem Ritual. Das war im Frühjahr 2021 – eineinhalb Jahre später führt nun auch Nürnberg die erste Bestattung mit Leinentuch durch.

Dass es sich im November 2022 jedoch keineswegs um eine offizielle Zeremonie handelt, könnten erst die zahlreichen auf das Grab gerichteten Handykameras, dann die menschengroße Puppe, die am Südfriedhof ins Grab herabgelassen wurde, offenbart haben. Nürnberg übt die Beerdigung mit Leinentuch – und will so muslimischen Gemeinden einen würdevollen Abschied eines Verstorbenen ermöglichen.

Bayern lockert Sargpflicht: Nürnberg führt zum ersten Mal Bestattung ohne Sarg durch

„Denn jeder Mensch hat das Recht, nach seiner weltanschaulichen bzw. religiösen Haltung bestattet zu werden - auch ohne Sarg“. Mit diesen Worten erklärte Joachim Hanisch, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, im März 2021 die Dringlichkeit, die bayerische Sargpflicht zu lockern. Es ging ihm um „Religionsfreiheit“, „Menschenwürde“ und einen „offenen Umgang mit einer würdevollen Beisetzung nach individuellen Bedürfnissen“.

Als einer der letzten Bundesländer lockerte schließlich auch Bayern die Sargpflicht. Eine weitere Änderung, die zuletzt auch in kleineren bayerischen Gemeinden Einzug erhalten hat: Friedhof-Bestatter sind jetzt frei wählbar. Eine entsprechende Zeremonie, die eine Beerdigung ohne Sarg möglich macht, wurde jetzt in Nürnberg probeweise einstudiert.

November 2022: Nürnberg erprobt zum ersten Mal eine Bestattung ohne Sarg. © Daniel Löb/dpa

Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, sollte die Veranstaltung zum Musterbeispiel erklärt werden – wie der Leichnam würdevoll ins Grab gelassen und wie er korrekt in Richtung Mekka ausgerichtet werden könnte.

Tuch-Bestattung: Warum es in Bayern erst wenige Beerdigungen ohne Sarg gab

Zum aktuellen Zeitpunkt würde es nur wenige Muslime geben, die von der Regeländerung in Bayern Gebrauch machen. Wie die SZ unter Berufung auf Angaben des Bundesverbands Deutscher Bestatter e.V. berichtet, könnte das mehrere Gründen haben. Zum einen können die Kommunen nämlich selbst entscheiden, ob sie einer sarglosen Bestattung zustimmen oder nicht. Auch den Bodenverhältnissen auf Friedhöfen könnte es geschuldet sein, dass es eine Beerdigung im Leinentuch untersagt wird.

Hinzu kommt, dass es innerhalb des muslimischen Glaubens unterschiedliche Auffassungen gibt, wie eine Bestattung ablaufen könnte – von unterschiedlichen Ritualen am Grab bis hin zum Wunsch im Geburtsland bestattet zu werden. In Deutschlands Metropolstädten ist eine Tuch-Bestattung längst nichts Ungewöhnliches mehr. In Köln zum Beispiel wurden auf diese Art und Weise bereits etwa 1100 Bestattungen durchgeführt.

Laut dem Verein Aeternitas e.V., der Verbraucherinitiative Bestattungskultur, würde es sich aktuell dennoch um eine Seltenheit handeln. Es ist eine Bestattungsform, die jedoch auch medial zusehends an Aufmerksamkeit gewinnt – und schon bald könnte dann auch die erste richtige Tuch-Bestattung in Nürnberg stattfinden.

