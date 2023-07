Klima-Protest in Nürnberg: Aktivisten lösen Stau aus – Auto prallt auf Sattelzug

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg klebten sich am Vormittag Klimaaktivisten fest und lösten einen Stau aus. Dort soll es zu einem Auffahrunfall gekommen sein.

Update vom 14. Juli, 11.16 Uhr: Ein Autofahrer ist am Freitag bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 73 in Nürnberg verletzt worden. Der 31-Jährige hat nach Polizeiangaben in einem Stau wohl wegen mangelnder Aufmerksamkeit den Anhänger eines Lastwagens zu spät gesehen und wurde mit seinem Fahrzeug unter dem Anhänger eingeklemmt. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten zuvor den Verkehr auf der A73 in Nürnberg - auch Frankenschnellweg genannt - blockiert, und so einen Stau verursacht. Die Aktivistengruppe hat zum Wochenende bundesweit Aktionen angekündigt und am Freitag an zwei weiteren Standorten in Nürnberg sowie in München den Verkehr blockiert.

Update vom 14. Juli, 9.40 Uhr: In Nürnberg gab es am Morgen an verschiedenen Stellen Aktionen von Aktivisten der Letzten Generation. Kurz nach 9 Uhr teilte die Polizei Mittelfranken auf Twitter mit, dass auch der Einsatz am Frankenschnellweg beendet ist. Im Stau hat sich dabei offenbar ein Unfall ereignet, der Stau soll durch die Blockadeaktion der Aktivisten ausgelöst worden sein.

Ersten Informationen von News5 zufolge war ein Autofahrer wegen des Staus zwischen Fürth-Poppenreuth und Nürnberg/Fürth auf Höhe Doos auf einen Sattelzug aufgefahren, der Wagen wurde bis zur Hälfte unter den Auflieger geschoben. Der Fahrer konnte sich offenbar verletzt noch selbst aus dem völlig deformierten Fahrzeug befreien. Von dem Auffahrunfall berichtet auch infranken.de. Noch gibt es dazu keine offizielle Mitteilung der Polizei.

Bei Nürnberg kam es zu einem Auffahrunfall. © NEWS5 / Grundmann

Klimakleber in Nürnberg: Aktion auf dem Frankenschnellweg

Nürnberg - Klimaaktivisten haben für ganz Deutschland am Freitag, 14. Juli, Protestaktionen angekündigt. Am Morgen klebte sich die Letzte Generation unter anderem am Münchner Stachus fest. Auch in Nürnberg behindern sie derzeit den Verkehr.

In Nürnberg haben sich Klimaaktivisten festgeklebt. © vifogra / Besold

Klima-Protest in Nürnberg: Aktivisten kleben sich auf Frankenschnellweg fest

Mehrere Klimaaktivisten klebten sich auf dem Frankenschnellweg auf Höhe der Rothenburger Straße fest. Auch in der Stadt selbst gibt es laut Vifogra eine Klebeaktion. Es kam zu massiven Rückstauungen im Berufsverkehr. „Auf Grund eines Polizeieinsatzes an der Kreuzung Frankenschnellweg / Rothenburger Straße in Nürnberg kommt es in Fahrtrichtung Hafen derzeit zu Behinderungen im Straßenverkehr. Bitte umfahrt diesen Bereich weiträumig“, schrieb die Polizei Mittelfranken kurz nach acht Uhr auf Twitter.

Die Beamten reagierten schnell und begann damit, die Personen vom Asphalt abzulösen. Weitere Informationen folgen. (kam)

