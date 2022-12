Behördenwahnsinn in Nürnberg: Digitalisierung, wie bitte? „Mach so neumodisches Zeug nicht“

Von: Thomas Eldersch

In Nürnberg ist man noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. © ArtmannWitte/imago/Screenshot Jodel

In Nürnberg verzweifelte ein Jodel-Nutzer an der Digitalisierung deutscher Behörden. Sein Antrag wurde einfach nicht bearbeitet, weil er ihn online gestellt hatte.

Nürnberg – Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind aber nicht die Abenteuer des Raumschiff Enterprise. Wenn man sich die Fortschrittlichkeit manch einer Nürnberger Behörde anschaut, sind wir näher an der Dampfmaschine als an einem Raumschiff. Jüngst bewies das wieder ein Beitrag eines verzweifelten Bürgers, der gehofft hatte, dass sein Anliegen online bearbeitet wird.

Behördenangestellter bearbeitet Onlineanträge nicht und verweist auf Kollegin

Der Gang auf eine Behörde in Deutschland gleicht fast 1000 Jahre später immer noch dem Gang nach Canossa. Man will eigentlich nicht, aber man muss. Wie schön wäre es doch da, wenn man sich den unliebsamen Ausflug sparen könnte und seine Anliegen digital erledigen könnte. Ein Jodel-Nutzer aus Oberasbach (Landkreis Fürth) hatte gehofft, er könne einen Auszug aus dem Geburtenregister in Nürnberg über den Onlineweg erhalten. Doch dem war nicht so. Darüber informierte er auch prompt die Jodel-Gemeinde. „Ganz große Leistung von der Stadt Nürnberg. Online Auszug aus dem Geburtenregister beantragt. 2 Wochen später mal nachgehakt, warum da nichts kommt.“

Digital geht erst, wenn die Kollegin wieder da ist. © Screenshot Jodel

So beginnt der Beitrag des Nutzers. So weit, so normal. Zwei Wochen Bearbeitungszeit gehören in Behörden ja fast schon zum guten Ton. Er wurde dennoch ungeduldig, deshalb die Nachfrage. Und die Antwort des Mitarbeiters des Geburtenregisters stieß ihn mit Wucht vor den Kopf. „Oh, das haben Sie online gemacht? Na das macht ja sonst gar keiner, da hab ich gar nicht reingeguckt. Ich mach so neumodisches Zeug auch nicht, da müssen Sie warten, bis die Kollegin wieder da ist.“ Ob das tatsächlich die Aussage des Mitarbeiters war, kann so nicht bestätigt werden. Sollte sie allerdings der Wahrheit entsprechen, belegt das erneut ein Klischee, das nicht erst seit gestern über deutsche Behörden existiert: Digitalisierung ist ein Fremdwort.

Jodel-Nutzer amüsieren sich über Aussage eines Nürnberger-Behördenmitarbeiters

Die Leser des Jodel-Posts amüsierten sich jedenfalls köstlich über die Mühlen, gegen die der Nutzer aus Oberasbach kämpft. Einer schrieb: „Das Internet ist für uns alle Neuland.“ Ein anderer plauderte sogar Bürodetails aus. „Hab früher bei ner Stadtverwaltung gearbeitet. Kommunikation wäre ohne Briefe oder Faxgerät nicht möglich gewesen. Behördeninterna wurde auch grundsätzlich per Umlaufmappe kommuniziert statt Mail.“ Viele andere Nutzer rieten dem Antragsteller, sich an den Vorgesetzten zu wenden. Andere machten ihm allerdings wenig Hoffnung, dass solch eine Beschwerde Erfolg haben würde. Ob der Jodel-Nutzer inzwischen seinen Auszug aus dem Geburtenregister hat, ist nicht bekannt. Inzwischen sind jedoch drei Wochen vergangen und vielleicht ist die Kollegin ja wieder da. (tel)

