„Halb Flugzeug, halb Hubschrauber“: Besondere Landung am Nürnberger Flughafen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Bell-Boeing V 22 Osprey ist in Nürnberg gelandet (Archivbild). © IMAGO / agefotostock

Zum ersten Mal ist Ende Juli eine Bell-Boeing V22 Osprey am Nürnberger Flughafen gelandet. Der Airport hat auf Facebook ein Video davon geteilt.

Nürnberg - Immer wieder landen besondere Flugzeuge am Albrecht-Dürer-Flughafen in Nürnberg. So landete im letzten Jahr ein Frachtflugzeug vom Typ Antonow An-124 in der Frankenmetropole - ein Highlight für Planespotter. Erst vor wenigen Wochen ist ein „sehr spezielles Flugzeug“ am dortigen Airport gelandet, das besonders Kinder begeistert haben dürfte. Jetzt vermeldet der Flughafen die nächste besondere Landung.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Halb Flugzeug, halb Hubschrauber“: Bell-Boeing V22 Osprey landet in Nürnberg

„Halb Flugzeug, halb Hubschrauber“, schreibt der Flughafen zu einem Video. Die Bell-Boeing V22 Osprey ist Ende Juli in Nürnberg gelandet - zum ersten Mal. Das Flugzeug gehört der US Army und könne senkrecht starten und landen. Das „Kipprotorflugzeug ist für kurze Starts und Landungen geeignet“, heißt es in dem Reel weiter. Die V 22 trage den Namen Osprey, was übersetzt „Fischadler“ bedeutet. Bei den Facebook-Followern kommt der Post gut an: „Geiiiiler Vogel!!!“, kommentiert eine Person begeistert das Video. (kam)

Egal ob Meer oder Stadt: 11 schöne Ziele, die sich vom Flughafen Nürnberg aus anfliegen lassen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.