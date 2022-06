Beginn der Erlanger Bergkirchweih: Oberbürgermeister sticht am Donnerstag erstes Fass an

Von: Tanja Kipke

Am Donnerstag (2. Juni) startet die Bergkirchweih in Erlangen mit dem klassischen Anstich des Oberbürgermeisters. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Am Donnerstag startet die 267. Bergkirchweih in Erlangen. Oberbürgermeister Florian Janik sticht das erste Fass an. Der „Berg“ lockt mit zahlreichen Aktionen.

Erlangen – Der „Berg“ startet in Erlangen. Die berühmte Bergkirchweih musste wegen Corona zwei Jahre ausfallen. Dieses Jahr heißt es endlich wieder: „Der Berch ruft!“ – und das offenbar nur mit wenigen Auflagen, die Keller setzen auf ruhigere Töne. „Pünktlich um 17 Uhr sticht Oberbürgermeister Florian Janik am Donnerstag, 2. Juni, vor dem Henninger-Keller das erste Fass der 267. Bergkirchweih an“, teilt die Stadt mit.

Die Erlanger Bergkirchweih findet vom 2. - 13. Juni 2022 statt. Alle Infos zu den Kellern und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: OB sticht Fass an – Gibt es Freibier?

Auch in diesem Jahr soll es nach dem Anstich Freibier geben. Auf Drängelei müssen sich Besucher auch heuer am ersten Tag der Bergkirchweih einstellen. Der Bierpreis erreicht in diesem Jahr einen neuen Höchstpreis. Die Stadt empfiehlt allen Besuchern, sich vorher testen zu lassen, direkt vor dem Gelände wird es eine Teststation geben. „Insgesamt werden bei gutem Wetter rund eine Million Gäste aus Nah und Fern erwartet“, so die Stadt.

Rund 100 Fahr- und Vergnügungsgeschäfte sowie Imbiss- und Süßwarenstände locken zusammen mit den historischen Bierkellern die Besucher an. Bis 13. Juni ist der „Berg“ täglich jeweils von 10 bis 23 Uhr geöffnet, an den Sonn-/Feiertagen ab 9:30 Uhr. Laut Stadt werde es auch in diesem Jahr wieder traditionell das 55 Meter hohe Riesenrad geben. „Am östlichen Eingang steht wieder das ‚wildeste‘ Fahrgeschäft: heuer ‚Hangover-The Tower‘, der seine Fahrgäste auf eine maximale Höhe von 85 Metern befördert und dann nach unten sausen lässt.“

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Dieses Jahr ohne ein „Schächtner‘s“ Festzelt

Es wird in diesem Jahr kein Festzelt auf der Erlangen Bergkirchweih vom Betreiber „Schächtner“ geben. Stattdessen gebe es „dafür aber einen rustikalen und offen gestalteten Bereich, der zum Verweilen einlädt“, erklärt die Stadt. Der Bereich sei zwar nicht überdacht, dennoch gebe es ausreichend Unterstellmöglichkeiten. Auf mögliche Unwetter ist die Stadt vorbereitet, für tagesaktuelle Vorhersagen nutzt sie sogar einen eigenen Meteorologen. (tkip)

