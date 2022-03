Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Termin, Keller, Festzelte und alle weiteren Infos

Von: Helena Grillenberger

Nach zwei Jahren Pause heißt es endlich wieder: „Der Berg ruft!“. Die Erlanger Bergkirchweih 2022 findet voraussichtlich vom 2. bis 13. Juni statt. Keller, Festzelte und Schausteller: Alle Infos zum Berg im Überblick.

Erlangen - Mit einem Pfingstmarkt und einem Vogelschießen hatte alles begonnen: 1755 wurde der jährliche Pfingstmarkt von der Altstadt auf den Burgberg verlegt. Heute ist es ein Fest, das weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt ist: Die Erlanger Bergkirchweih. Mittlerweile kann sie auf eine über 250-jährige Tradition zurückblicken und ist damit das älteste Bierfest der Welt - ganze 55 Jahre älter als das Münchner Oktoberfest.

Die Erlanger Bergkirchweih ist mit dem Nürnberger Festival Rock im Park wohl das beliebteste Fest der Region. Jedes Jahr ist der Burgberg Schauplatz der Erlanger Bergkirchweih. Sehenswert sind dort besonders die 16 unterirdischen Keller. Früher dienten sie dazu, das Bier mithilfe von Natureis in den Kellerstollen das ganze Jahr über kühl zu lagern - heute erleichtern sie vor allem den Schankbetrieb während des Festes: Denn gefeiert wird auf den Kellern und in Festzelten.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Gemütlicher Biergartenflair

Jahr für Jahr kommen über 100 Schaustellerbetriebe für zwölf Tage nach Erlangen. Zusammen mit den Bierkellern machen sie in den Tagen vor Pfingsten den besonderen Flair der Bergkirchweih aus, die alljährlich rund eine Million Besucher anlockt. Auf dem Burgberg ist ein fröhliches Zusammensein bei Musik, Bier, Tanz und Spaß garantiert.

Am Donnerstag vor Pfingsten wird pünktlich um 17 Uhr am Henniger Keller von Erlangens Oberbürgermeister das erste Fass angestochen - der Startschuss der Bergkirchweih. Bei typischer Biergartenatmosphäre - unter alten Kastanienbäumen, die mit Lampions geschmückt werden - können die Besucher Bier und fränkische Spezialitäten genießen. Das Programm der Schausteller bietet Abwechslung zur Biergarten-Gemütlichkeit.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Traditionelles Ende mit Bierbegräbnis

Nach zwölf Tagen ist das Fest vorbei: Am letzten Tag des Festes wird die Bergkirchweih traditionell mit dem Bierbegräbnis beendet. Mit Schaufel und Pickel ziehen Festwirte und Helfer durch die Menge. Mit dabei: Einer der Festwirte als Priester und ein letztes Fass Festbier, das sie begraben. Traditionell verabschieden sich die Besucher dann, während sie mit weißen Taschentüchern winken, zu den Klängen von „Lili Marleen“.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Planungen laufen seit Monaten

Wie so vielen anderen Festen auch, hat Corona in den letzten beiden Jahren der Erlanger Bergkirchweih einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch dieses Jahr soll wieder gefeiert werden: Das drittgrößte Volksfest in Bayern ist 2022 vom 2. bis 13. Juni geplant.

Nach zwei Jahren Pause findet die Erlanger Bergkirchweih dieses Jahr wohl wieder statt. © imageBROKER/Martin Siepmann/imago

Die Planungen für das Fest laufen bereits seit Monaten. Bereits Mitte Oktober endete die Bewerbungsfrist für die Schausteller. 100 wurden aus den knapp 400 Bewerbern ausgewählt. Es werden verschiedene Szenarien durchgespielt, wie Infektionsschutzmaßnahmen im Rahmen der Bergkirchweih umgesetzt werden könnten.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Übersicht der Keller, Festzelte und Schausteller

16 Keller und Festzelte laden auf der Bergkirchweih zum Verweilen ein:

Entlas Keller / Erich Keller / Hübner Keller / Niklas Keller / Hofbräu Keller / Henninger Keller / Steinbach Keller / Tucher Keller / Birkners Keller / Altstädter Schießhaus / Schächtners Zelt / Hartmann Keller / Weller Keller / Helbig Keller / Goldmann Keller / Fleischmann‘s Garten

100 Stausteller bieten außerdem Abwechslung und vervollständigen den besonderen Flair des Festes. Neben den altbekannten, stehen dieses Jahr auch ein paar neue auf der Liste:

Toy Wheel (Kinderriesenrad)

Rocket (Riesenschaukel)

Ramba Samba (Blumenpflücken)

Ab in die Falle (Mäuse in die Falle schmeißen)

Pasta aus dem Parmesanlaib (Pasta aus dem Parmesanlaib, Wein)

Fuzzy´s Lachsaloon (Laufgeschäft)

Glas-Werk (Glaslabyrinth)

Erlanger Bergkirchweih 2022: Der Berg ruft!? - Zahlreiche Corona-Beschränkungen denkbar

Aber bedeutet das alles, dass es dieses Jahr nach zwei Jahren Pause tatsächlich wieder heißt „Der Berg ruft!“? Ob die Kirchweih aber tatsächlich stattfinden kann, sei noch nicht klar. Um so gut wie möglich vorbereitet zu sein, würden verschiedenste Optionen geplant.

„Themen wie 2G oder Einlasskontrollen, die wir aus einigen Bereichen unseres täglichen Lebens mittlerweile ganz gut kennen, sind in den Szenarien natürlich enthalten. Gleichzeitig ist jedes Szenario auf seine Praktikabilität und Umsetzbarkeit zu prüfen. Diesen teils weitreichenden Fragestellungen gehen wir intensiv nach“, so Guisbert Yassin-Inti Velasco, Leiter der Abteilung „Märkte und Kirchweihen“ im Liegenschaftsamt, gegenüber nordbayern.de. Ob die Bergkirchweih in diesem Jahr stattfinden kann, könne aufgrund der weiterhin dynamischen Infektionslage momentan aber noch nicht mit Sicherheit gesagt werden.