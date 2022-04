Erlanger Bergkirchweih 2022: Welche Corona-Beschränkungen gelten?

Von: Tanja Kipke

Nach zweijähriger Pause darf die Bergkirchweih in Erlangen wieder stattfinden. Welche Beschränkungen bereits klar sind und was noch kommen könnte: Ein Überblick.

Erlangen – „Der Berch ruft“: 2022 darf die Erlanger Bergkirchweih nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder stattfinden. Neben dem Rock im Park Festival und dem Nürnberger Klassik Open Air, eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Region. Das drittgrößte Volksfest in Bayern ist vom 2. bis 13. Juni geplant. Obwohl die Corona-Beschränkungen Anfang April im Freistaat weitestgehend aufgehoben wurden, plant die Stadt Erlangen dennoch einige Maßnahmen fürs Fest umzusetzen.

Bierfest: Erlanger Bergkirchweih Datum: 2. bis 13. Juni 2022 Veranstaltungsort: Südhang des Erlanger Burgbergs Besucheranzahl: Rund eine Million

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Diese Corona-Beschränkungen plant die Stadt

„Es ist unser großer Wunsch, dass wir dieses Jahr Pfingsten endlich wieder eine Bergkirchweih feiern können“, fasst Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) die Erlanger Gefühlslage laut Pressemitteilung zusammen. „Wir planen deshalb derzeit so als ob das Fest stattfinden kann, wobei wir verschiedene Szenarien vorbereiten“. Klar scheint bereits zu sein, dass man das Fest ruhiger gestalten wolle. Ziel sei, dass die Besucher weniger dicht gedrängt auf dem Gelände unterwegs sein sollen. Das sagte Konrad Beugel, der als städtischer Wirtschaftsreferent auch für die Bergkirchweih zuständig ist, laut BR bei einer Pressekonferenz.

Es soll Zugangskontrollen an den Eingängen zum Festgelände am Erlanger Burgberg geben. Dies ermögliche beispielsweise auch die Kontrolle des Impf- oder Genesenen-Status, wenn dies gefordert sein sollte, sagte Beugel. Er geht jedoch derzeit davon, dass das nicht der Fall sein wird: „Aber wir müssen auf solche Szenarien vorbereitet sein.“ Auf eine Besucherobergrenze oder eine Maskenpflicht auf dem Gelände verzichte die Stadt, erklärte der Wirtschaftsreferent. Das Schächtners Zelt soll es in diesem Jahr offenbar nicht geben.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Wirte sollen Musik mit „weniger Wumms“ spielen

An den traditionell stark besuchten fünf Abenden am verlängerten Pfingstwochenende und dem zweiten Bergwochenende wird bewusst in diesem Jahr auf ruhigere Töne gesetzt, heißt es in der Mitteilung der Stadt. OB Janik erwartet von den Wirten daher, dass sie „Musik mit weniger Wumms“ spielen.

Zudem wird es einheitliche Musikpausen geben. Am Samstagabend gebe es auf allen Kellern beispielsweise zusammengerechnet drei Stunden Musik und zwei Stunden Pause. „Dann werden die Besucher auch nicht von einem zum anderen Keller laufen, was die Lage deutlich entspannen dürfte“, sagte Wirtesprecher Udo Helbig dem BR.

Dürfen After-Berg-Partys in der Erlanger Innenstadt stattfinden?

„Ziel dieser Maßnahmen ist es ebenfalls, den Pandemiebedingungen gerecht zu werden“, wird Beugel in der Mitteilung zitiert. Man wolle den Andrang an den genannten Tagen auf dem Gelände entzerren. Für die Partys nach dem Ausschankende der Bergkirchweih, die sogenannten After-Berg-Partys in der Innenstadt, hat die Stadt noch kein fertiges Konzept. Bergreferent Beugel verriet, er könne sich jedoch vorstellen, dass der „To-Go“-Verkauf eingeschränkt oder sogar ganz untersagt werden könnte. Die Polizei habe das schon seit Jahren gefordert. (tkip)

