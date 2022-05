Bergkirchweih ohne Festzelt: Gewitter und Hitze drohen – Stadt Erlangen nutzt eigenen Meteorologen

Von: Tanja Kipke

Die Erlanger Bergkirchweih findet vom 2. - 13. Juni 2022 statt. Auf mögliche Gewitter und Unwetterlagen ist die Stadt vorbereitet. So verhalten Sie sich richtig.

Erlangen – Das Wetter in Bayern ist seit Wochen wechselhaft. Zahlreiche Unwetter zogen über den Freistaat hinweg und hinterließen nicht zuletzt in Franken eine Schneise der Verwüstung. Auch in der kommenden Woche sind Gewitter laut DWD nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag (2. Juni) beginnt die Bergkirchweih in Erlangen. In den zwei Wochen des Festes kann es durchaus heftige Gewitter in der Region geben. Die Stadt ist auf den Ernstfall vorbereitet.

Bierfest: Erlanger Bergkirchweih Datum: 2. bis 13. Juni 2022 Veranstaltungsort: Südhang des Erlanger Burgbergs Besucheranzahl: Rund eine Million

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Stadt ist auf Gewitter und Unwetter vorbereitet

Da die Bergkirchweih unter freiem Himmel stattfindet – in diesem Jahr sogar erstmals ohne Festzelt – spielt die Witterung für die Stadt Erlangen eine große Rolle. „Um Wetterlagen besser abschätzen zu können, greift die Stadt nicht nur auf amtliche Unwetterwarnungen zurück, sondern nutzt auch den Dienst eines eigenen Meteorologen“, erklärt ein Sprecher der Stadt auf Merkur.de-Anfrage. Der Wetter-Experte gebe Einschätzungen zur Tageswetterlage, vor allem aber auch in Unwetterlagen.

Gewitter bei der Bergkirchweih 2022? Die Stadt Erlangen ist vorbereitet.

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: So verhalten Sie sich bei Extrem-Wetter richtig

Die Veranstalter informieren die Besucher im Falle eines Gewitters über Lautsprecheranlagen auf dem Gelände. Auch eine Sirenenanlage sei installiert. Je nach Unwetterlage wird den Gästen empfohlen, das Gelände zu verlassen. Bei starkem Unwetter kann das Fest auch geräumt werden. „Auch auf den Social-Media-Kanälen der Veranstaltung wird entsprechend auf Unwetterlagen hingewiesen“, so der Sprecher. Unterstellmöglichkeiten gibt es auf dem Gelände nicht.

Aber nicht nur heftige Gewitter können die Besucher der Bergkirchweih vor Herausforderungen stellen. Auch extreme Hitze kann schnell gefährlich werden. Hier weist die Stadt auf die üblichen Verhaltensregeln hin: „Viel trinken (ohne Alkohol), Sonne und Anstrengungen vermeiden.“ Kostenlose Wasserstellen gibt es laut dem Sprecher nicht.

Die Erlanger Bergkirchweih findet vom 2. - 13. Juni 2022 statt. Alle Infos zu den Kellern und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Kann das Fest wegen starken Unwettern abgesagt werden?

Dass die Stadt die Bergkirchweih für einen halben oder ganzen Tag wegen Unwettern absagt, erscheint derzeit unwahrscheinlich. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise bei starkem Wind bestimmte Fahrgeschäfte vorübergehend geschlossen oder die Veranstalter schickten die Besucher bei starken Gewittern nach Hause. „Eine Räumung des Festes oder eine vorsorgliche Einstellung des Festbetriebes waren bislang nicht nötig.“ Ob die Gewitter in diesem Jahr stärker sein werden und so eine Räumung erzwingen, bleibt abzuwarten. (tkip)

