Erlanger Bergkirchweih 2022 doch auf der Kippe? Fest wegen Corona und Ukraine-Krieg ungewiss

Von: Helena Grillenberger

Findet die Bergkirchweih dieses Jahr wieder statt? Die Planungen laufen aktuell. © imageBROKER/Martin Siepmann/imago

Nach zweijähriger Pause heißt es endlich wieder „der Berg ruft!“. So sah es zumindest noch vor ein paar Wochen aus. Doch die Entwicklungen in der Corona-Politik und der Krieg in der Ukraine stellen sicher geglaubtes wieder infrage.

Erlangen - Im Sommer 2022 sollte endlich wieder gefeiert werden dürfen - Bier, Fahrgeschäfte und viele Menschen inklusive. Nach zwei Jahren Corona-Pause könnte die Erlanger Bergkirchweih wieder stattfinden. Alle Infos zu den diesjährigen Kellern und Fahrgeschäften lesen Sie hier.

Nun gibt es aber neue Informationen. „Wir beobachten zwangsläufig die stark dynamische Nachrichtenlage“, erklärt Konrad Beugel, Referent für Wirtschaft und Finanzen sowie „Berg“-Referent auf Nachfrage von merkur.de. „Denn niemand kann einschätzen, ob und wie sich die bekannten Themen wie Corona und Ukraine auf das Veranstaltungsgeschehen weiter auswirken.“ An den Vorbereitungen für die Bergkirchweih werde aber weiterhin gearbeitet.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Ab 2. April keine Corona-Auflagen mehr?

Welche Maßnahmen getroffen werden, um Bayerns ältestes Volksfest coronakonform stattfinden zu lassen, ist noch nicht bekannt. Verschiedene Optionen sind dabei denkbar.

Am Dienstag, 15. März, gab Staatskanzleichef Florian Herrmann auf einer Pressekonferenz bekannt, dass dieses Jahr Volksfeste in Bayern wieder erlaubt seien. Auch das Verbot auf öffentlichen Plätzen zu feiern entfalle. Bis zum 2. April sollen für Volksfeste noch die gleichen Regeln wie für die Gastronomie gelten, also 3G, danach fallen aber auch hier sämtliche Auflagen weg. Hier geht‘s zu den aktuellen Regeln in Bayern.

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Wegen Hotspot-Regelung auf der Kippe?

Die Entscheidung, welche Volksfeste stattfinden, trifft allerdings nicht die Staatsregierung. Das liege dann im Aufgabenbereich der jeweiligen Stadt - nach Wegfallen der Regeln am 2. April, ist eine Hotspot-Regelung vom Bund geplant. Wenn also Erlangen Anfang Juni ein sehr hohes Infektionsgeschehen aufweist, könnten für die Bergkirchweih verschiedene Zugangsbeschränkungen greifen. Auch eine komplette Absage ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Das gleiche gilt für das Nürnberger Festival „Rock im Park“.

Um von der Hotspot-Regel Gebrauch machen zu dürfen, müssen laut dem geplanten Gesetz eine von zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Entweder muss in einer Region die Ausbreitung einer gefährlicheren Virusvariante festgestellt werden oder es muss dort „aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen oder einem besonders starken Anstieg an Neuinfektionen eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten“ festgestellt werden. Genaue Grenzwerte sind in dem Gesetz allerdings nicht vorgesehen.

Erlanger Bergkirchweih 2022: Mögliche Corona-Regeln im Überblick

Demnach könnten folgende Regeln für die Erlanger Bergkirchweih beschlossen werden:

2G-Plus-Regelung (Geimpft oder Genesen, sowie ein negativer Test oder Geboostert)

2G-Regelung (Geimpft oder Genesen)

3G-Regelung (Geimpft oder Genesen, sowie negativ Getestet)

Es wäre auch möglich, ein besonderes Hygienekonzept anzuwenden. So würde sich Klaus Holetschek beispielsweise auch bei Veranstaltungen weiterhin die Maskenpflicht wünschen. Allerdings sind Abstandsregelungen und Maskenpflicht bei einem Volksfest eher unwahrscheinlich und schlecht durchsetzbar.

„Berg“-Referent Beugel: „Wir drücken fest die Daumen“

Konrad Beugel erklärt, man wolle sich an demnächst startenden Veranstaltungen wie dem Würzburger Frühjahrsvolksfest ab dem 26. März und dem Nürnberger Frühlingsfest ab dem 16. April orientieren. „Wir drücken diesen festen die Daumen. Finden diese statt, steigen auch die Chancen auf Durchführung für die Erlanger Bergkirchweih“.

Erlangener Bergkirchweih: Ukraine-Krieg beeinflusst Planungen

Dennoch: Auch der Krieg in der Ukraine spielt in die Planungen hinein. Zuletzt wurde auch der Nockherberg in München abgesagt. Die Veranstalter sagten, es sei in der aktuellen Situation unmöglich, „befreit miteinander und übereinander“ zu lachen. Ob die Erlanger Bergkirchweih also tatsächlich stattfinden wird, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

