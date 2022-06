Für immer Lebewohl? Prominente Bergkirchweih-Festwirte kritisieren „Ballermann“-Atmosphäre

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Vor und nach der Bergkirchweih sei die Atmosphäre auf dem „Entla´s“-Bierkeller noch authentisch und schön, finden Vincenz und Xaver Schiller. © Nikolas Pelke

Die „Entla‘s“-Kellerwirte sehen das Erlanger „Bergflair“ immer mehr in Gefahr. Vincenz und Xaver Schiller denken jetzt sogar an eine Bergkirchweih ohne „Entla‘s“.

Erlangen - Auf dem „Entla‘s Keller“ schlägt traditionell das Herz der Erlanger Bergkirchweih. Jetzt denken die beiden Festwirte des beliebten „Entla‘s“ Bierkellers laut darüber nach, dem „Berg“ langsam aber sicher den Rücken zu kehren und dem ältesten Volksfest in Bayern für immer Lebewohl zu sagen.

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Tötet „Sicherheitswahn“ den traditionellen Charakter?

„Wenn das so weitergeht, hören wir auf“, bringen Vicenz und Xaver Schiller die aktuelle Stimmungslage auf dem „Entla‘s“ auf den Punkt. Besonders der „Sicherheitswahnsinn“ bringt die beiden Festwirte auf die Palme. „Sicherheit ist wichtig. Aber man kann es auch brutal übertreiben“, findet der 35-jährige „Entla‘s“-Braumeister Vicenz Schiller.

Die Erlanger Bergkirchweih findet vom 2. - 13. Juni 2022 statt. Alle Infos zu den Kellern und Reservierungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Xaver und Vincenz Schiller sprechen von „Ballermann“ und wollen das Bergflair mit einem Schnaps-Verbot retten. © Nikolas Pelke

Erlanger Festwirte fordern Schnapsverbot auf Bergkirchweih

„Die Bergkirchweih ist nicht mehr so schön, wie wir sie gerne hätten“, sagt Vicenz fast ein wenig traurig. Immer mehr Auflagen und Fehlentscheidungen der Stadtverwaltung würde das traditionelle Flair und den familiären Charakter seiner Meinung nach verderben. Anstatt beispielsweise den Verkauf von hochprozentigem Alkohol strikt zu untersagen, würden immer mehr Verkaufsbuden zwischen den traditionellen Bierkellern erlaubt. Obendrein würden Millionensummen in immer mehr Absperrgeländer, Gitterzäune und Sicherheitspersonal investiert.

„Sicherheit ist wichtig. Aber man kann es auch brutal übertreiben“, findet der 35-jährige „Entla´s“-Braumeister Vicenz Schiller und fordert eine Rückbesinnung auf alte Berg-Traditionen. © Nikolas Pelke

Verein zur Rettung des Erlanger „Bergflairs“ feiert Erfolg mit vorläufiger Baumrettung

„Wir haben extra einen Verein gegründet, um die Bergkirchweih zu retten.“ Mit den besorgten Mitstreitern von „Bergflair Erhalten“ habe man immerhin erreicht, dass die Stadtverwaltung etliche alte Bäume vorerst nicht gefällt hat. Hintergrund seien „mal wieder“ Sicherheitsbedenken gewesen. Mit der Axt sollten breitere Rettungswege ermöglicht werden.

Das BR-Satirepolitmagazin „Quer“ hatte genauso ausführlich wie wohl genüsslich über das „Wunder von Erlangen“ berichtet.

Alte Bäume sollten für eine Verbreiterung der Rettungswege gefällt werden. Bürger hatten sich dagegen gewehrt und das Rathaus die Kettensäge vorerst wieder gestoppt. © Nikolas Pelke

Bergkirchweih 2022: Erlanger Rathaus will „ruhigere Musik“ und „längere Musikpausen“

Von dem drohenden „Gesichtsverlust“ scheint die Spitze im Erlanger Rathaus derweil kurz vor dem offiziellen Start der „fünften Jahreszeit“ am Donnerstag immer noch nichts hören zu wollen. Der zuständige Wirtschaftsreferent Konrad Beugel (CSU) scheint den Blick wohl hauptsächlich auf das Gelingen des Re-Starts nach der Corona-Zwangspause gelegt zu haben. „Mit Festwirten und Schaustellern haben wir in den letzten Monaten viele Gespräche geführt, wie eine Kirchweih nach zweijähriger Pause wieder durchgeführt werden kann“, teilt der „Berg-Referent“ auf Anfrage mit.

Wenn das Wetter mitspiele, erwarten die Verantwortlichen einen „sehr starken Besuch“. Die Stadtspitze wolle das Familienpublikum noch mehr in den Fokus rücken. Das sei „gerade ein wichtiger Wunsch der Schausteller“ laut Beugel gewesen. „Das Motto lautet etwas weniger Party, etwas mehr moderate Töne bei der Musik.“ An besucherstarken Abenden soll „ruhigere Musik“ gespielt und „längere Musikpausen“ auf den Kellern eingelegt werden. Offensichtlich sollen damit die Nachfrage an den Fahrgeschäften der Schausteller erhöht werden. „Ob und wie das aufgehen kann, wird man sehen“, sagt Beugel weiter.

Auf mögliche Gewitter und Unwetterlagen ist die Stadt vorbereitet. Sie nutzt sogar eigenen Meteorologen.

Keine Besserung auf der Erlanger Bergkirchweih in Sicht?

Dagegen machen sich die beiden Festwirte auf dem beliebten Entla‘s Keller wenig Hoffnung auf baldige Besserung. Wie auf dem „Ballermann“ gehe es mittlerweile auf der Bergkirchweih zu. Wo früher fränkische Gemütlichkeit und ausgelassene Stimmung dominiert hätten, würden heute Geschäftemacherei und Sicherheitsbedenken den Ton angeben und das charakteristische Flair im schattigen Kellerwald unter den bunten Lampions langsam aber sicher ruinieren.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.