Erlanger Bergkirchweih: Wo es zu Sperrungen und Umleitungen kommt – alle Infos für Autofahrer

Von: Theresa Kuchler

Tausende Besucher strömen dieses Jahr wieder nach Erlangen auf die Bergkirchweih. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr. © Martin Siepmann/imago

Wenn am 2. Juni die Bergkirchweih in Erlangen startet, hat das Auswirkungen auf den Verkehr. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Erlangen – Die Bergkirchweih in Erlangen ist eine fränkische Institution: Sie gibt es schon seit 1755 und ist damit das älteste Volksfest der Welt. Nachdem das gemeinsame Feiern zwei Jahre lang Pandemie-bedingt ausfallen musste, heißt es heuer endlich wieder: „Der Berg ruft!“ Von 2. bis 13. Juni 2022 wird in 14 Kellern Bier an die Bergkirchweih-Besucher ausgeschenkt - leider zu einem höheren Maß-Preis als je zuvor.

Was die rund halbe Million Besucher mit gemütlichem Zusammensitzen und Feiern im Biergarten verbinden, bedeutet für die Erlanger Autofahrer zunächst aber vor allem eines: eine massive Umstellung. Immerhin werden während der Festtage zahlreiche Straßen rund um das Festgelände gesperrt. Wer im nördlichen Stadtgebiet von A nach B muss, sollte sich also früh informieren, wo der Verkehr rollen kann. Die Verkehrsbeschränkungen wirken sich außerdem auf die Parksituation aus.

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Wo es zu Sperrungen und Umleitungen kommt

Das Erlanger Stadt-Referat für Planen und Bauen verrät, zu welchen Verkehrsbeschränkungen es anlässlich der Bergkirchweih kommt:

Zu Umleitungen kommt es in der Bayreuther, der Essenbacher und der Rathsberger Straße.

kommt es in der Bayreuther, der Essenbacher und der Rathsberger Straße. Halteverbot gilt beidseitig in der Haupt- und Bayreuther Straße, zwischen dem Martin-Luther-Platz und der Essenbacher Straße, sowie teilweise in der westlichen Burgbergstraße.

gilt beidseitig in der Haupt- und Bayreuther Straße, zwischen dem Martin-Luther-Platz und der Essenbacher Straße, sowie teilweise in der westlichen Burgbergstraße. Ebenso gilt im Bereich des Festgeländes teilweise ein Parkverbot . Parkmöglichkeiten gibt es dafür am Großparkplatz hinter dem Bahnhof in der Parkplatzstraße.

. Parkmöglichkeiten gibt es dafür am Großparkplatz hinter dem Bahnhof in der Parkplatzstraße. Die Stadt Erlangen versichert, dass alle Einschränkungen und Sperrungen ausreichend beschildert sind.

Auch wenn die Stadt Erlangen versichert, dass alle Einschränkungen und Sperrungen ausgeschildert sind, lassen sich Staus und Irrungen nicht vermeiden. Wer auf diesen Stress verzichten will, sollte während der Bergkirchweih auf Alternativen wie den Bus oder das Fahrrad umsteigen. Nur ein Verkehrsmittel ist während der Bergkirchweih aus der Erlanger Innenstadt verbannt: der E-Scooter. Hier lesen Sie, warum.

