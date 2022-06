Erlanger Bergkirchweih: Die Zwischenbilanz fällt heuer „ruhiger und friedlicher“ aus

Von: Nikolas Pelke

Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) zieht am Dienstag auf dem „Tucher-Keller“ eine sehr positive Zwischenbilanz der diesjährigen Bergkirchweih. © Nikolas Pelke

Am Dienstag hat die Erlanger Stadtspitze eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die neuen Musikpausen hätten sich bewährt.

Erlangen – Zufrieden nimmt Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) am Dienstag einen Schluck aus seinem Maßkrug. „Die Bergkirchweih läuft hervorragend und besser als erwartet. Ich freue mich besonders darüber, dass die Besucher so friedlich miteinander feiern“, betont Janik am Dienstag zur vorläufigen Zwischenbilanz auf dem „Tucher-Keller“. „Es läuft dieses Jahr wirklich gut“, freut sich Janik. Insgesamt sei die Kirchweih nach der Corona-Pause ruhiger und friedlicher geworden. Auch die Zahl der Schlägereien habe abgenommen.

Der Erlanger Bürgermeister Jörg Volleth (CSU) freut sich, dass die „schlimmen Befürchtungen“ bei der Bergkirchweih nicht eingetreten sind. Das beliebte Volksfest sei im Gegenteil ruhiger und friedlicher geworden. © Nikolas Pelke

Bergkirchweih 2022 in Erlangen: Zwischenfazit ist positiv

Mit Jörg Volleth (CSU) ist auch sein Stellvertreter im Rathaus voll des Lobes für den Re-Start des beliebten Volksfestes. Nach der Corona-Pause habe die Stadt „schlimmste Befürchtungen“ gehabt. „Daher freue ich mich, dass bislang alles so friedlich geblieben ist auf dem Berg“, sagt Volleth.

Derweil macht „Berg-Referent“ Konrad Beugel (ebenfalls CSU) den Erfolg zur „Halbzeit“ nach dem Pfingstwochenende auch an der neuen Musikpausen fest. An besucherstarken Tagen beispielsweise am nächsten Freitag und Samstag gibt es ab 18 Uhr auf den Kellern ein zweistündiges Musikverbot. Damit sollen „gemütliche“ Bergbesucher nicht vergrault werden, die nicht den ganzen Abend ausgelassen auf den Tischen und Bänken tanzen wollen.

Laut dem Erlanger „Berg-Referenten“ Konrad Beugel (CSU) haben sich die neuen „Musikpausen“ auf der Bergkirchweih bewährt. © Nikolas Pelke

Durch die neuen Musikpausen wolle die Stadt gemeinsam mit den Festwirten und Schaustellern den Familiencharakter stärken. Insgesamt sieht sich die Stadt auf dem richtigen Weg, den Charakter und das Flair auf dem Berg langfristig bewahren zu können.

