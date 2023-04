Bergkirchweih 2023 in Erlangen: Alle Infos zu den Kellern, Terminen und Anfahrt

„Der Berch ruft“

Erlangen – Für Erlangen beginnt wieder die „fünfte Jahreszeit“, wenn die Bergkirchweih eröffnet. Die Maß darf wieder unter den Baumkronen auf den bekannten Kellnern getrunken werden, wenn es heißt „der Berch ruft“. Wer sich jedoch ein Bier auf dem Berg gönnen will, muss dieses Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen als die Jahre zuvor.

Bierfest: Erlanger Bergkirchweih Datum: 25. Mai bis 5. Juni Veranstaltungsort: Südhang des Erlanger Burgbergs Besucherzahl: Rund eine Millionen

Bergkirchweih 2023 in Erlangen: Start und Öffnungszeiten für den Berg

Die Erlanger Bergkirchweih findet vom 25. Mai bis 5. Juni statt. Sie wird am Donnerstag vor Pfingsten um 17 Uhr von Florian Janik, dem Oberbürgermeister Erlangens, eröffnet. Wie üblich wird er auf einer Tribüne das erste Fass anstechen und damit den Startschuss für die Bergkirchweih geben. Das erste Fass der sogenannten Bierprobe wird als Freibier ausgeschenkt.

Es werden über eine Million Besucher in zwölf Tagen auf dem Berg erwartet. Hinzukommen noch Schausteller, Musiker und Gastronomen. Sie alle versammeln sich auf der Bergkirchweih täglich ab 10 Uhr. An Sonn- und Feiertagen sogar schon ab 9.30 Uhr. Offizieller Schluss ist jeweils um 23 Uhr. Am letzten Tag werden die Zeiten jedoch erwartungsgemäß verlängert.

Bergkirchweih 2023 in Erlangen: Diese Biergärten und Keller sind auf dem Berg zu finden

Das älteste Bierfest der Welt hat einiges zu bieten. Karusselle, Live-Musik und viele Stände, um Essen zu kaufen. Etwas, das die Bergkirchweih vom Oktoberfest in München oder dem Volksfest in Nürnberg unterscheidet, sind die sogenannten Keller auf dem Berg. Neben den bekannten Biergärten wird die Maß auf dem Berg auch in kleinen Räumen bzw. Stollen, wo früher das Bier gelagert wurde, ausgeschenkt, was charakteristisch für die Bergkirchweih ist. Die Sitzplätze befinden sich dann in der Regel auf den Kellern, zahlreiche Bierbänke laden dort zum Verweilen ein. In den 15 folgenden Kellern und Biergärten können sich Besucher auf der Bergkirchweih eine Maß Bier (oder etwas anderes) genehmigen:

Entlas Keller / Henninger Keller / Altstädter Schießhaus / Goldmann Keller / Erich Keller / Steinbach Keller / Helbig Keller / Birkners Keller / Hartmann Keller / Tucher Keller/ Hofbräu Keller / Niklas Keller / Hübners Keller / Fleichmann‘s Garten / Weller Keller

Die Reservierungen können bei jedem Keller und Biergarten individuell ausgemacht werden. Bei rund einer Million Besucher pro Saison kann es auch mal schwerer werden eine freie Bierbank zu finden. Welche Schausteller, Buden und Karusselle auf dem Berg zu finden sein werden, werden erst kurz vor der Eröffnung bekannt gegeben.

Bergkirchweih 2023 in Erlangen: So viel kostet eine Maß Bier auf dem Berg

Das Bier gehört zu Erlanger Bergkirchweih, wie die gebrannten Mandeln und das Schäufele. Für die Bergkirchweih stellen die Brauereien ein spezielles Bier her. Der Preis für die Maß Bier ist in den letzten Jahren stark angestiegen und jede Brauerei bestimmt den Preis individuell für ihren Vertrieb.

Letztes Jahr mussten Besucher elf Euro für eine Maß auf den Tisch legen. Manche Brauereien, wie Steinbach-Bräu verlangten sogar 11,50 Euro. Der Preis für eine Maß lag 2019 noch bei 9,50 Euro. Hinsichtlich des Preisunterschieds und der Inflation ist davon auszugehen, dass der Preis auch dieses Jahr wieder steigen wird.

Bergkirchweih 2023: Regeln für Besucher auf dem Berg

Auf der Bergkirchweih gelten einige Regeln, die für einen guten und sicheren Besuch sorgen sollen. Es dürfen keine Waffen, gefährlichen Gegenständen oder Gassprühdosen mit gefährlichem Inhalt auf das Gelände mitgebracht werden. Außerdem ist es verboten, alkoholische Getränke oder Glasflaschen auf den Berg mitzunehmen.

Zudem dürfen keine Fahrräder oder Scooter auf das Gelände gebracht werden. Wer auf den Berg will, sollte leicht reisen, da es nicht erlaubt ist große Taschen oder Rucksäcke mitzunehmen. Auf dem ganzen Gelände gilt ein Hundeverbot. Lediglich Assistenzhunde sind erlaubt.

Bergkirchweih 2023 in Erlangen: Die beste Anfahrt von Bus bis Auto

Der „Berch“ beschäftigt die Erlanger, selbst wenn sie nicht vorhaben, das Gelände zu besuchen. Grund dafür ist der Verkehr. Mehrere Straßen werden blockiert oder nur teilweise befahrbar sein. Es wird empfohlen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Der schnellste Weg ist mit der Buslinie 253. Zum Gelände der Bergkirchweih kommen Besucher in rund 30 Gehminuten vom Erlanger Hauptbahnhof aus. Die VGN stellt spezielle Busfahrpläne für die Zeit der Bergkirchweih aus. Die Busse fahren allerdings ab 20 Uhr nicht mehr durch die Innenstadt.

Auch Autofahrer müssen ihren Besuch gut planen. Parkplätze rund um den Berg sind rar und der nächste Großparkplatz befindet sich am Bahnhof. Fahrer müssen auch mit gesperrten Straßen rechnen, wenn sie zur Bergkirchweih fahren. Von Straßenabsperrungen sind folgende Straßen betroffen:

Hauptstraße / Burgbergstraße / Bubenreuther Weg / Baiersdorfer Straße / Rudelsweiher Straße / Spardorfer Straße / An den Kellern / Rathsberger Straße / Bergstraße / Leo-Hauck-Straße / Essenbacher Straße / Bayreuther Straße / Wöhrstraße / Unterführung Werker

Bergkirchweih 2023 in Erlangen: Zum Schluss gibt es wieder das traditionelle Bierbegräbnis

Am zwölften und letzten Tag der Bergkirchweih wird das Bier begraben. Das traditionelle Bierbegräbnis stellt jedes Jahr das Ende des Bierfestes dar. Die Festwirte und ihre Helfer ziehen durch das Gelände und einer von ihnen ist als Priester verkleidet. Sie vergraben gemeinsam das letzte Fass Bier und die Besucher verabschieden sich, indem sie mit weißen Taschentüchern winken. Zum Schluss wird noch das Lied „Lili Marleen“ gespielt, woraufhin die Bergkirchweih erst wieder nächstes Jahr zurückkehren wird.

Rückblick: So war die Bergkirchweih 2022 in Erlangen

Die Erlanger Bergkirchweih lief 2022 besser als erwartet. In den zwei Jahren davor konnte sie Corona-bedingt nicht stattfinden. Besonders erfreulich war für Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik, dass die Schlägereien im Vergleich zu den Vorjahren abgenommen habe.

Die Pause hat aber auch zu Neuerungen geführt. Eine zweistündige Musikpause an besucherstarken Tagen, sollte dafür sorgen, dass gemütliche“ Bergbesucher nicht vergrault werden. Die Musikpause sollte auch den Familiencharakter der Bergkirchweih stärken. Die Veranstalter und Lokalpolitiker waren mit dem „Berch“ letztes Jahr mehr als zufrieden.

