Erlanger Bergkirchweih: Maß Bier teurer als je zuvor

Von: Felix Herz

Erlanger Bergkirchweih: Maß Bier teurer als je zuvor © imagebroker/siepmann/IMAGO

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet 2022 die Erlanger Bergkirchweih wieder statt. Viele fragen sich jetzt: Wie viel kostet die Maß Bier auf dem Volksfest?

Die Bergkirchweih in Erlangen findet 2022 wieder statt.

in Erlangen findet 2022 wieder statt. Das Volksfest geht vom 2. bis zum 13. Juni 2022 .

. Die Maß Bier wird einen neuen Höchstpreis erreichen.

Erlangen – Sie ist das älteste Volksfest der Welt: Die Bergkirchweih in Erlangen hat ihren Ursprung im Jahr 1755, als der Stadtrat beschloss, den Erlanger Pfingstmarkt auf den Burgberg zu verlegen. Damit blickt das Fest auf eine ereignisreiche und über 250-jährige Geschichte zurück. Mehrmals musste die Bergkirchweih im Laufe ihrer Historie abgesagt werden, unter anderem wegen einer Hungersnot und während der zwei Weltkriege. Die jüngsten Ausfälle des Volksfests dürfte jeder kennen: Wegen Corona fand die Bergkirchweih 2020 und 2021 nicht statt. Die gute Nachricht: In diesem Jahr ist es wieder so weit! Ganz ohne Corona-Beschränkungen geht es aber nicht.

Volksfest: Erlanger Bergkirchweih Datum: 2. Juni bis 13. Juni 2022 Ort: Erlangen / Südhang des Erlanger Burgbergs Besucheranzahl: Etwa eine Million

Bergkirchweih in Erlangen 2022: Wie viel kostet die Maß Bier?

2022 heißt es also endlich wieder: „Der Berg ruft!“ Im Juni strömen dann zahlreiche Gäste nach Nürnberg und Erlangen, auch, weil neben der Bergkirchweih das Musikfestival Rock im Park wieder stattfindet. Vor allem Biertrinker auf der Bergkirchweih sollten sich aber wappnen: Die Maß wird in diesem Jahr wohl einen neuen Höchstpreis erreichen.

Waren es 2019 noch 9,50 Euro, die für einen Liter Bier verlangt wurden, dürfte der Preis in diesem Jahr die 10 Euro Marke überschreiten, schreibt nordbayern.de. Anhand der Marken, die von den Brauereien schon jetzt für die Erlanger Bergkirchweih verkauft werden, lassen sich die Maß-Preise für Anfang Juni erahnen.

So kostet die Marke bei der Steinbach-Bräu 11,50 Euro, der Entlas-Keller verlangt glatte 11 Euro. Letzterer Preis scheint sich auch bei den anderen Brauereien als Standard-Preis durchzusetzen, auch die Kulmbacher Brauerei verkauft ihre Biermarken für 11 Euro.

Zehn Dinge, die Sie über die Erlanger Bergkirchweih wissen müssen

Erlanger Bergkirchweih 2022: Zwischen Biergärten und Schaustellern

Am Donnerstag, dem 2. Juni 2022, erfolgt um 17 Uhr der Anstich – damit beginnt die Erlanger Bergkirchweih nach zwei Jahren Corona-Pause wieder auf dem Burgberg. Ob auch in diesem Jahr wieder eine Million Besucher zum Volksfest kommen, lässt sich nicht sicher sagen. Durch die lange Auszeit aber und mit einem Blick auf das stark besuchte Frühlingsfest in München, ist es aber sehr wahrscheinlich.

Dann heißt es wieder, sich über das schöne Pflaster am Burgberg treiben lassen, die verschiedenen Schausteller und Fahrgeschäfte bewundern und in einem der vielen Biergärten eine Maß unter freiem Himmel genießen – und den Bier-Preis, der in diesem Jahr ein Rekordhoch erreichen wird, schön vergessen. (fhz)

