Bergkirchweih: Neues Festbier feiert Premiere - Wird es schon nach dem ersten Wochenende knapp?

Von: Nikolas Pelke

Xaver und Vincenz Schiller mit den beiden Töchterchen Anouk und Greta bei der Probe des neuen Entla´s Festbieres. © Nikolas Pelke

Das „Entla‘s Festbier“ hat kürzlich Premiere gefeiert. Doch die beiden Festwirte befürchten, dass das neue Bergbier bereits nach dem ersten Kirchweih-Wochenende schon wieder knapp werden könnte.

Erlangen - In den dunklen Stollen des „Entla´s Keller“ haben Vincenz und Xaver Schiller eine kleine aber feine Hausbrauerei hineingebaut. Pünktlich zum bevorstehenden Start der Erlanger Bergkirchweih haben die beiden Kellerwirte das neue „Entla´s Festbier“ präsentiert.

Der „Entla´s Keller“ ist einer der Dreh- und Angelpunkte auf der Erlanger Bergkirchweih, die nach der Corona-Zwangspause heuer vom 2. bis 13. Juni wieder stattfinden kann. © Nikolas Pelke

„Unser neues Festbier schlummert schon seit über zwei Monaten in den Tiefen des Berges. Jetzt können die ersten Schlücke endlich probiert werden“, freut sich der 35-jährige Vincenz Schiller, der als Braumeister gemeinsam mit dem am Herd stehenden Bruder Xaver den Betrieb von Vater Friedrich seit über fünf Jahren mit viel Engagement und Tatendrang unterstützt.

Bergkirchweih Erlangen: Neues „Entla‘s Festbier“ mit hoher Stammwürze von über 13 Prozent

Und wie schmeckt das neue Bergbier? „Ich finde, es ist super geworden und schmeckt total rund und harmonisch“, sagt Schiller und spricht von einem „modernen Festbier“. Beim Trinken des süffigen Gerstensaftes sei allerdings durchaus Vorsicht geboten. Mit einer Stammwürze von 13,5 Prozent bringe das neue „Entla´s Festbräu“ immerhin auf einen Alkoholanteil in Höhe von knapp sechs Prozent.

Das ist die Bergkirchweih in Erlangen

Bergkirchweih Erlangen: Vorräte des neuen Bergbiers vom „Entla´s Keller“ sind bereits knapp

Und was kostet das neue Bergbier? Zur Bergkirchweih wird die Maß für elf Euro verkauft. Aktuell ist der Liter noch für acht Euro zu haben. Allerdings wird die Freude an dem neuen Bergbier wohl nicht endlos andauern. „Ich rechne damit, dass unser Entla‘s Bergbier kurz nach Pfingsten leer getrunken ist“, prognostiziert Vincenz Schiller und freut sich, dass die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft unter dem bekannten Namen der alten „Kitzmann-Brauerei“ weiterhin Bergbier in großen Mengen liefern könne. Zum Mengenvergleich: Allein sieben Schankstellen gibt es auf dem Entla‘s Keller während der Bergkirchweih. An „nur“ zwei Schankstellen soll das neue Entla‘s Bergbier fließen - jedenfalls solange der Vorrat reicht.

