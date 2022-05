„Vermeidung von Trunkenheitsfahrten“: E-Scooter-Verbot zur Erlanger Bergkirchweih – auch in der Innenstadt

Von: Tanja Kipke

Teilen

Während der Erlanger Bergkirchweih wird es ein Verbot für E-Scooter in der Innenstadt und am „Berg“ geben. © Britta Pedersen/dpa/Symbolbild

Endlich wieder Erlanger Bergkirchweih! 2022 darf das beliebte Bierfest wieder stattfinden. Mit dem E-Scooter hinfahren, wird jedoch nicht möglich sein.

Erlangen – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause heißt es wieder: „Der Berch ruft!“. Die Erlanger Bergkirchweih findet 2022 vom 3. bis 12. Juni statt. Auf einige Änderungen müssen sich die Besucher in diesem Jahr einstellen. Der Maß-Preis ist gestiegen, es wird Beschränkungen geben und offenbar kein Festzelt von Schächtner. Die Stadt gab nun bekannt, dass auch E-Scooter im Zeitraum der Bergkirchweih verboten sind, zumindest in der vorgeschrieben Verbotszone. Auch die Innenstadt ist betroffen.

Bergkirchweih Erlangen 2022: E-Scooter Verbotszone gilt auch in der Innenstadt

„Vom 02. Juni 2022 bis einschließlich 14. Juni 2022 gilt im Bereich der Innenstadt und des Burgbergs ein Abstellverbot für E-Scooter“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Der Grund? Das Verbot solle zur „Gewährleistung der Sicherheit sowie Vermeidung von Unfällen und Trunkenheitsfahrten während der Bergkirchweih“ führen. Die Stadt habe dafür mit dem Anbieter ein gemeinsames Konzept entwickelt.

Karte der Verbotszone von E-Scootern während der Erlanger Bergkirchweih 2022. © Stadt Erlangen

In dem oben genannten Zeitraum ist es durch technische Mittel seitens der Anbieter nicht möglich, Fahrzeuge abzustellen oder auszuleihen, heißt es weiter. Im Vorfeld entfernen die Anbieter alle Elektrotretroller aus dem Gebiet. Am Rand der Verbotszone seien drei Parkzonen eingerichtet. Dazu gehören der Mobilpunkt am Großparkplatz, der Mobilpunkt Mozartstraße und der Zollhausplatz. Diese würden regelmäßig kontrolliert, sodass immer ausreichend Platz zur Verfügung steht.

Bergkirchweih Erlangen 2022: Bei E-Scootern gelten gleiche Vorschriften wie bei Autos

Die E-Scooter-Anbieter richten In-App-Benachrichtigungen zu der Verbotszone sowie den geltenden Regelungen ein. Die Stadt weist in dem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass für E-Scooter die gleichen Vorschriften wie bei Autos gelten. Eben auch in Bezug auf Drogen und Alkohol. Die Promillegrenze für Personen bis 21 Jahren und Führerscheinneulinge in der Probezeit (altersunabhängig) liegt bei 0,00 Promille. Ansonsten gilt die 0,5-Promille-Grenze.

Alles Infos zu den Kellern auf der Bergkirchweih und Reservierungsmöglichkeiten lesen Sie hier.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.