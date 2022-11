Gottschalk, Matthäus und ein König: Das sind die berühmtesten Franken

Von: Katarina Amtmann

Thomas Gottschalk und Lothar Matthäus. © IMAGO / Future Image / Jan Huebner

Franken hat viele berühmte Söhne hervorgebracht: Sie waren oder sind in Bereichen wie Politik, Sport, TV oder Mode erfolgreich.

Nürnberg - Franken ist für viele Dinge berühmt: Die Bratwurst (insbesondere Drei im Weggla), den Nürnberger Weihnachtsmarkt oder Bier. Die Frankenmetropole wurde erst kürzlich zu Deutschlands Bierhauptstadt gewählt.

Berühmte Franken: Dürer, Morlock und Nowitzki

Doch neben Produkten oder Veranstaltungen haben Mittelfranken sowie Ober- und Unterfranken auch zahllose berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht. Der berühmteste Sohn Nürnbergs ist wohl Albrecht Dürer. Er lebte von 1471 bis 1528, seine Werke wie der Dürer-Hase oder sein Selbstporträt sind heute in Museen auf der ganzen Welt zu sehen, unter anderem in der Alten Pinakothek in München, in der Wiener Albertina oder den Uffizien in Florenz.

Eng mit Nürnberg verbunden ist auch der Name Max Morlock (1925-1994). Mit dem 1. FC Nürnberg wurde „Maxl“ zweimal deutscher Meister, mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er beim „Wunder von Bern“ den Titel. Auch ein weiterer Fußballstar stammt aus der Region: Lothar Matthäus ist 1961 in Erlangen geboren. Er gewann unter anderem siebenmal die Deutsche Meisterschaft und wurde mit der Nationalmannschaft Welt- und Europameister. Dirk Nowitzki aus Würzburg (1978 geboren) sorgte in der NBA mit den Dallas Mavericks für Aufsehen und holte den Titel.

Albrecht Dürer: Nürnbergs berühmtester Künstler

Berühmte Söhne Frankens: Die Dassler-Brüder und Thomas Gottschalk

Die berühmtesten Söhne Herzogenaurachs sind wohl Rudolf und Adi Dassler. Rudolf (1898-1974) gründete den Sportartikelhersteller Puma, Bruder Adolf (1900-1978) war mit Adidas mindestens genauso erfolgreich. In der Modewelt erfolgreich war auch ein Oberfranke: Levi Strauss wurde 1829 in Buttenheim (Landkreis Bamberg) geboren. Levi‘s ist eine der bekanntesten Jeans-Hersteller der Welt.

In der TV-Landschaft machte sich vor allem Thomas Gottschalk einen Namen. Er wurde 1950 in Bamberg geboren und ist vielen als Showmaster der Sendung „Wetten, dass...?“ in Erinnerung. Nach mehrjähriger Pause moderierte er 2021 das Comeback der ZDF-Show.

Kissinger, Erhardt und Söder: Fränkische Senkrechtsstarter in der Politik

Neben Sport, Mode und dem Showbusiness waren Franken auch in der Politik erfolgreich: Henry Kissinger, 1923 in Fürth geboren, war in den 70er Jahren Außenminister der USA. Ludwig Erhard (1897-1977), ebenfalls in Fürth geboren, wurde zweiter Bundeskanzler Deutschlands und oft als „Vater des Wirtschaftswunders“ bezeichnet. Aktuell ist wohl Markus Söder Frankens berühmtester Politiker. Bayerns Ministerpräsident wurde 1967 in Nürnberg geboren.

Physik-Nobelpreisträger und ein König: Berühmte Franken

Auch Physiker Werner Heisenberg (1901-1976) wurde in Franken geboren, genauer gesagt in Würzburg. Er erhielt unter anderem den Nobelpreis für Physik. Der Name Heisenberg fand auch im Netflix-Hit „Breaking Bad“ Verwendung. Die Redewendung „nach Adam Riese“ kennen wohl ebenfalls die meisten. Sie geht auf einen Mathematiker zurück, der in Bad Staffelstein geboren wurde. Adam Ries (1492-1559) gilt als „Vater des modernen Rechnens“.

Auch Könige hat Franken hervorgebracht, unter anderem Wenzel von Luxemburg (1361-1419), geboren in Nürnberg. Er war König von Böhmen und zeitweise auch römisch-deutscher König. (kam)

