Besitzerin überglücklich: Schüler geben Geldbeutel mit über 1000 Euro zurück

Von: Tanja Kipke

Kurz nach dem Geldabheben verlor eine Frau ihren Geldbeutel. Schüler der Oberstufe eines Gymnasiums fanden ihn – und brachten ihn zur Polizei.

Schwabach – Es ist nicht selbstverständlich. Sieben Schüler des Adam-Kraft-Gymnasiums in Schwabach gaben am Mittwoch (21. Dezember) einen prall gefüllten Geldbeutel bei der Polizei ab. Sie hatten die Brieftasche kurz zuvor in der Nähe einer Bank gefunden. Die Ausweispapiere und das Bargeld in einer „höheren vierstelligen Summe“ rührten die Jugendlichen nicht an.

Schüler finden Geldbeutel: Besitzerin überglücklich – alle Sieben erhalten Finderlohn

„Noch während der Aufnahme der Fundanzeige erschien die Eigentümerin des Geldbeutels bei der Dienststelle und konnte überglücklich selbigen wieder entgegennehmen“, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Die Dame hatte offenbar kurz zuvor das Geld bei der Bank abgehoben. Beim Verstauen des Geldbeutels in der Jacke fiel dieser wohl zu Boden.

Der gefundene Geldbeutel war prall gefüllt. Die Teenager brachten ihn zur Polizei. © Christin Klose/dpa/Archivbild

Die Ehrlichkeit der Schüler zahlte sich aus. Die Schüler der Q11 des „AKGs“ staunten nicht schlecht, als sie ihren Finderlohn von der Geldbeutel-Besitzerin entgegennahmen. Die Dame belohnte jeden einzelnen von ihnen mit einem weit über den eigentlichen gesetzlich vorgeschriebenen Finderlohn hinausgehenden Betrag für ihre Ehrlichkeit.

Gesetzlich vorgeschriebener Finderlohn Beträgt der Wert der Sache bis zu 500 Euro, stehen dem Finder fünf Prozent zu. Wenn der Sachwert oder Geldwert 500 Euro übersteigt, beträgt der Finderlohn drei Prozent.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich Anfang November in Nürnberg. Beim Geldeinzahlen in einer Bank vergaß eine Nürnbergerin eine Tüte mit viel Bargeld, bei der Polizei erfuhr sie von ihrem Glück. (tkip)